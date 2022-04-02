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Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию
Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию - РИА Новости, 02.04.2022
Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли событий на Украине. Об этом он... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:52
2022-04-02T22:29
в мире
дмитрий песков
россия
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли событий на Украине. Об этом он заявил в эфире канала "Беларусь 1"."Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства… У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось - они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то ещё что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства", — сказал он.Однако это касается далеко не всех."Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это - враги государства, и с ними мы будем бороться", — отметил он. Песков также подчеркнул, что они более никогда не получат доступ к государственному финансированию, в частности, к государственным грантам, съемкам в фильмах, на которые выделяются средства из бюджета, ролям в театрах.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, дмитрий песков, россия
21:52 02.04.2022 (обновлено: 22:29 02.04.2022)
 
Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию

Пресс-секретарь Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли событий на Украине. Об этом он заявил в эфире канала "Беларусь 1".
"Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства… У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось - они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то ещё что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства", — сказал он.
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Однако это касается далеко не всех.
"Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это - враги государства, и с ними мы будем бороться", — отметил он.
Песков также подчеркнул, что они более никогда не получат доступ к государственному финансированию, в частности, к государственным грантам, съемкам в фильмах, на которые выделяются средства из бюджета, ролям в театрах.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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