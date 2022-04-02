https://ria.ru/20220402/peskov-1781489057.html

Запад любит находить марионеток, заявил Песков

Запад любит находить марионеток, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Запад любит находить марионеток, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выехавшей в ЕС белорусской оппозиции, заявил, что Запад любит находить марионеток, которые потом не... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:38

2022-04-02T21:38

2022-04-02T21:38

в мире

белоруссия

россия

дмитрий песков

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выехавшей в ЕС белорусской оппозиции, заявил, что Запад любит находить марионеток, которые потом не просто отрываются от своего народа, а просто не хотят к нему возвращаться."Это излюбленная игрушка коллективного Запада – находить подобных марионеток, катать их по всему миру в черных блестящих мерседесах, встречать их с флагами у порога, проводить с ними пустые пресс-конференции. Мы с этим ничего не можем сделать, пусть катают. Они только не понимают, что проходит месяц за месяцем, и эти марионетки не то что отрываются от своего народа, они уже и не хотят возвращаться к своему народу, они забывают о своем народе. Им эти черные мерседесы становятся гораздо важнее. Ну и пусть", - сказал Песков в интервью белорусскому каналу "Беларусь 1", показанном в субботу.По его словам, и Белоруссия, и Россия достаточно сильные государства, чтобы никоим образом от этого не страдать.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, дмитрий песков