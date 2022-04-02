Запад любит находить марионеток, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков о белорусской оппозиции: Запад любит находить марионеток
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выехавшей в ЕС белорусской оппозиции, заявил, что Запад любит находить марионеток, которые потом не просто отрываются от своего народа, а просто не хотят к нему возвращаться.
"Это излюбленная игрушка коллективного Запада – находить подобных марионеток, катать их по всему миру в черных блестящих мерседесах, встречать их с флагами у порога, проводить с ними пустые пресс-конференции. Мы с этим ничего не можем сделать, пусть катают. Они только не понимают, что проходит месяц за месяцем, и эти марионетки не то что отрываются от своего народа, они уже и не хотят возвращаться к своему народу, они забывают о своем народе. Им эти черные мерседесы становятся гораздо важнее. Ну и пусть", - сказал Песков в интервью белорусскому каналу "Беларусь 1", показанном в субботу.
По его словам, и Белоруссия, и Россия достаточно сильные государства, чтобы никоим образом от этого не страдать.
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