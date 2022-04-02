https://ria.ru/20220402/peskov-1781487717.html

Песков считает, что у Rutube есть будущее

Песков считает, что у Rutube есть будущее - РИА Новости, 02.04.2022

Песков считает, что у Rutube есть будущее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:20

2022-04-02T21:20

2022-04-02T21:20

в мире

дмитрий песков

россия

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее."У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".По его словам, РФ открыта для сотрудничества по этой линии с белорусскими коллегами.

https://ria.ru/20220330/rutube-1780898221.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, дмитрий песков, россия