https://ria.ru/20220402/peskov-1781487717.html
Песков считает, что у Rutube есть будущее
Песков считает, что у Rutube есть будущее - РИА Новости, 02.04.2022
Песков считает, что у Rutube есть будущее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:20
2022-04-02T21:20
2022-04-02T21:20
в мире
дмитрий песков
россия
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее."У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".По его словам, РФ открыта для сотрудничества по этой линии с белорусскими коллегами.
https://ria.ru/20220330/rutube-1780898221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия
Песков считает, что у Rutube есть будущее
Пресс-секретарь Песков считает, что у Rutube есть будущее