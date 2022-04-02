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Песков считает, что у Rutube есть будущее - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков считает, что у Rutube есть будущее
Песков считает, что у Rutube есть будущее - РИА Новости, 02.04.2022
Песков считает, что у Rutube есть будущее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:20
2022-04-02T21:20
в мире
дмитрий песков
россия
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее."У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".По его словам, РФ открыта для сотрудничества по этой линии с белорусскими коллегами.
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в мире, дмитрий песков, россия
21:20 02.04.2022
 
Песков считает, что у Rutube есть будущее

Пресс-секретарь Песков считает, что у Rutube есть будущее

© Фото : RutubeПримеры нового фирменного стиля видеохостинга Rutube
Примеры нового фирменного стиля видеохостинга Rutube - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Фото : Rutube
Примеры нового фирменного стиля видеохостинга Rutube
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российского сервиса Rutube есть будущее.
"У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, РФ открыта для сотрудничества по этой линии с белорусскими коллегами.
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:57
Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом
 
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