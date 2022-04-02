21:13 02.04.2022 (обновлено: 21:54 02.04.2022)
Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине
Пресс-секретарь Песков назвал одной из целей спецоперации на Украине спасение ЛДНР
© РИА Новости / Министерство обороны РФВертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине
Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Одна из целей спецоперации на Украине - спасение ЛДНР и восстановление их государственности в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Одна из главных целей операции - это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики", - сказал он в эфире канала "Белоруссия-1".
"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - добавил Песков.
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