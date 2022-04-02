https://ria.ru/20220402/peskov-1781487331.html

Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине

Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.04.2022

Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине

Одна из целей спецоперации на Украине - спасение ЛДНР и восстановление их государственности в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:13

2022-04-02T21:13

2022-04-02T21:54

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Одна из целей спецоперации на Украине - спасение ЛДНР и восстановление их государственности в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он напомнил, что РФ признала независимость ЛНР и ДНР, и операция началась по просьбе о помощи этих двух республик."Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий песков