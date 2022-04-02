https://ria.ru/20220402/peskov-1781486964.html

Самое страшное, что на Украине во власти были националисты, заявил Песков

Самое страшное, что на Украине во власти были националисты, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Самое страшное, что на Украине во власти были националисты, заявил Песков

Националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:08

2022-04-02T21:08

2022-04-02T21:10

в мире

москва

россия

украина

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия рассчитывает на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине и начнут "потихоньку отмирать".

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, москва, россия, украина, дмитрий песков