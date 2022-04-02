21:08 02.04.2022 (обновлено: 21:10 02.04.2022)
Самое страшное, что на Украине во власти были националисты, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: самое страшное, что на Украине во власти были националисты
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали - представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1".
Он добавил, что Россия рассчитывает на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине и начнут "потихоньку отмирать".
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