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Песков назвал Урганта большим патриотом - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков назвал Урганта большим патриотом
Песков назвал Урганта большим патриотом - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал Урганта большим патриотом
Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:01
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общество
дмитрий песков
иван ургант
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае", - добавил он.
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общество, дмитрий песков, иван ургант
21:01 02.04.2022 (обновлено: 21:48 02.04.2022)
 
Песков назвал Урганта большим патриотом

Пресс-секретарь Песков назвал Ивана Урганта большим патриотом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Иван Ургант
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1".
"Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае", - добавил он.
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ОбществоДмитрий ПесковИван Ургант
 
 
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