https://ria.ru/20220402/peskov-1781486529.html
Песков назвал Урганта большим патриотом
Песков назвал Урганта большим патриотом - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал Урганта большим патриотом
Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:01
2022-04-02T21:01
2022-04-02T21:48
общество
дмитрий песков
иван ургант
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае", - добавил он.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий песков, иван ургант
21:01 02.04.2022 (обновлено: 21:48 02.04.2022)
Песков назвал Урганта большим патриотом
Пресс-секретарь Песков назвал Ивана Урганта большим патриотом