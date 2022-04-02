https://ria.ru/20220402/peskov-1781486529.html

Песков назвал Урганта большим патриотом

Песков назвал Урганта большим патриотом - РИА Новости, 02.04.2022

Песков назвал Урганта большим патриотом

Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:01

2022-04-02T21:01

2022-04-02T21:48

общество

дмитрий песков

иван ургант

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае", - добавил он.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, дмитрий песков, иван ургант