https://ria.ru/20220402/peskov-1781485903.html
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, заявил Песков
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, заявил Песков
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:56
2022-04-02T20:56
2022-04-02T20:58
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия хотела бы продолжать переговоры с Киевом в Белоруссии, но украинская сторона этого не хочет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина
20:56 02.04.2022 (обновлено: 20:58 02.04.2022)
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: переговоры между Россией и Украиной идут непросто
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное - нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле
, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1"
.
Россия хотела бы продолжать переговоры с Киевом в Белоруссии, но украинская сторона этого не хочет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.