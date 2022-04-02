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Песков назвал Украину очень сложной страной для России - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков назвал Украину очень сложной страной для России
Песков назвал Украину очень сложной страной для России - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал Украину очень сложной страной для России
Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:56
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белоруссия
россия
украина
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году. "Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.Песков добавил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая "пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует"."Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным", - добавил он.
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белоруссия, россия, украина
20:56 02.04.2022 (обновлено: 21:03 02.04.2022)
 
Песков назвал Украину очень сложной страной для России

Пресс-секретарь президента Песков назвал Украину очень сложной страной для России

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".

Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году. "Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.
Песков добавил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая "пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует".
"Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным", - добавил он.
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