https://ria.ru/20220402/peskov-1781485681.html
Песков назвал Украину очень сложной страной для России
Песков назвал Украину очень сложной страной для России - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал Украину очень сложной страной для России
Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:56
2022-04-02T20:56
2022-04-02T21:03
белоруссия
россия
украина
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году. "Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.Песков добавил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая "пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует"."Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белоруссия, россия, украина
20:56 02.04.2022 (обновлено: 21:03 02.04.2022)
Песков назвал Украину очень сложной страной для России
Пресс-секретарь президента Песков назвал Украину очень сложной страной для России
МИНСК, 2 апр - РИА Новости.
Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".
Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году. "Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.
Песков добавил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая "пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует".
"Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным", - добавил он.