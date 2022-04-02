https://ria.ru/20220402/peskov-1781485681.html

Песков назвал Украину очень сложной страной для России

Песков назвал Украину очень сложной страной для России - РИА Новости, 02.04.2022

Песков назвал Украину очень сложной страной для России

Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:56

2022-04-02T20:56

2022-04-02T21:03

белоруссия

россия

украина

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году. "Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.Песков добавил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая "пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует"."Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным", - добавил он.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

белоруссия

россия

украина

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

белоруссия, россия, украина