https://ria.ru/20220402/peskov-1781485044.html

Военный потенциал Украины во многом разрушен, заявил Песков

Военный потенциал Украины во многом разрушен, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Военный потенциал Украины во многом разрушен, заявил Песков

Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе спецоперации РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:47

2022-04-02T20:47

2022-04-02T20:47

в мире

украина

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе спецоперации РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков