Военный потенциал Украины во многом разрушен, заявил Песков
Песков: военный потенциал Украины во многом разрушен, демилитаризация идет полным ходом
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе спецоперации РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации", - сказал он в интервью телеканалу "Белорусь1".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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