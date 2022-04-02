20:37 02.04.2022 (обновлено: 21:26 02.04.2022)
Россия высоко ценит способность Турции быть независимой, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия высоко ценит способность Турции быть независимой
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия высоко ценит позицию Турции, которая способна быть независимой, несмотря на НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое сказать НАТО - это сказать Вашингтону), сказать Вашингтону, что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно… И это дорогого стоит. Мы высоко это ценим", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Кремль рад, что президент Турции Тайип Эрдоган находит в себе силы не жечь мосты с Россией и отстаивать интересы Анкары, а не быть в мейнстриме, в отличие от Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Турция всегда была достаточно крупной региональной державой и Турция, ну, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президентстве Эрдогана, все-таки Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств-членов НАТО. И это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".
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"Конечно, у нас с Турцией хорошие перспективы, и мы рады, что Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны. Не быть в мейнстриме. Знаете, сейчас все европейцы в мейнстриме, но за свой счет, а деньги зарабатывает Вашингтон", - подчеркнул Песков.