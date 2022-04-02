https://ria.ru/20220402/peskov-1781484121.html

Россия высоко ценит способность Турции быть независимой, заявил Песков

Россия высоко ценит способность Турции быть независимой, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Россия высоко ценит способность Турции быть независимой, заявил Песков

Россия высоко ценит позицию Турции, которая способна быть независимой, несмотря на НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:37

2022-04-02T20:37

2022-04-02T21:26

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия высоко ценит позицию Турции, которая способна быть независимой, несмотря на НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кремль рад, что президент Турции Тайип Эрдоган находит в себе силы не жечь мосты с Россией и отстаивать интересы Анкары, а не быть в мейнстриме, в отличие от Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Турция всегда была достаточно крупной региональной державой и Турция, ну, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президентстве Эрдогана, все-таки Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств-членов НАТО. И это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".Он объяснил, что Турция может отказать Брюсселю и не присоединяться к санкциям против России, а также не жечь мосты с Москвой."Конечно, у нас с Турцией хорошие перспективы, и мы рады, что Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны. Не быть в мейнстриме. Знаете, сейчас все европейцы в мейнстриме, но за свой счет, а деньги зарабатывает Вашингтон", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, турция, нато, в мире