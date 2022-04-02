https://ria.ru/20220402/peskov-1781467696.html

Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы

Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы - РИА Новости, 02.04.2022

Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России со странами ЕС, заявил, что выход есть даже при самых сложных ситуациях. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:23

2022-04-02T17:23

2022-04-02T17:29

россия

в мире

дмитрий песков

европа

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России со странами ЕС, заявил, что выход есть даже при самых сложных ситуациях."Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, дмитрий песков, европа