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Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы
Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы - РИА Новости, 02.04.2022
Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России со странами ЕС, заявил, что выход есть даже при самых сложных ситуациях. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:23
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россия
в мире
дмитрий песков
европа
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России со странами ЕС, заявил, что выход есть даже при самых сложных ситуациях."Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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россия, в мире, дмитрий песков, европа
17:23 02.04.2022 (обновлено: 17:29 02.04.2022)
 
Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы

Пресс-секретарь Песков об отношениях России и ЕС: выход есть из любой ситуации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России со странами ЕС, заявил, что выход есть даже при самых сложных ситуациях.
"Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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