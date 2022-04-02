14:36 02.04.2022 (обновлено: 17:09 02.04.2022)
Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы
Песков предположил, что переоценка отношений с Европой произойдет не скоро
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Время для переоценки отношений Европы с Россией придет еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога", — сказал он.
Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.
Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Всего в нем 48 стран во главе с США.
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