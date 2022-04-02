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Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы
Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы - РИА Новости, 02.04.2022
Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы
Время для переоценки отношений Европы с Россией придет еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:36
2022-04-02T17:09
дмитрий песков
санкции в отношении россии
евразия
москва
европа
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Время для переоценки отношений Европы с Россией придет еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога", — сказал он. Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Всего в нем 48 стран во главе с США.
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евразия
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дмитрий песков, санкции в отношении россии, евразия, москва, европа, в мире, евросоюз
14:36 02.04.2022 (обновлено: 17:09 02.04.2022)
 
Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы

Песков предположил, что переоценка отношений с Европой произойдет не скоро

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Время для переоценки отношений Европы с Россией придет еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога", — сказал он.
Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.
Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Всего в нем 48 стран во главе с США.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 22:02
Россия укрепит западные рубежи, заявил Песков
 
Дмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииЕвразияМоскваЕвропаВ миреЕвросоюз
 
 
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