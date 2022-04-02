https://ria.ru/20220402/peskov-1781453282.html

Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы

Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы - РИА Новости, 02.04.2022

Песков сказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы

Время для переоценки отношений Европы с Россией придет еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:36

2022-04-02T14:36

2022-04-02T17:09

дмитрий песков

санкции в отношении россии

евразия

москва

европа

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Время для переоценки отношений Европы с Россией придет еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога", — сказал он. Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Всего в нем 48 стран во главе с США.

https://ria.ru/20220401/peskov-1781393955.html

евразия

москва

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Екатерина Зайцева

дмитрий песков, санкции в отношении россии, евразия, москва, европа, в мире, евросоюз