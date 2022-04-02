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Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2022
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Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2022
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин
Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:01
2022-04-02T15:19
россия
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее, способствуют росту благосостояния их граждан и обеспечению суверенитета государств, сказал председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии."Стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси", - приводятся слова Володина на думском сайте.Также парламентарий отметил, что жизнь показала, как важно быть вместе, чувствовать плечо друг друга и укреплять единство в рамках Союзного государства.
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россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, в мире
11:01 02.04.2022 (обновлено: 15:19 02.04.2022)
 
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин

Спикер ГД Володин заявил, что партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее, способствуют росту благосостояния их граждан и обеспечению суверенитета государств, сказал председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
10:19В мире
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
"Стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси", - приводятся слова Володина на думском сайте.
Также парламентарий отметил, что жизнь показала, как важно быть вместе, чувствовать плечо друг друга и укреплять единство в рамках Союзного государства.
"Поздравляю с Днем единения народов Беларуси и России. Вместе преодолеем любые трудности и решим стоящие перед Союзным государством задачи в интересах наших народов", — заключил Володин.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияВячеслав ВолодинГосдума РФСоюзное государствоВ мире
 
 
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