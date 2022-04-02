https://ria.ru/20220402/partnerstvo-1781431044.html

Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин

Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2022

Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин

Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее,... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:01

2022-04-02T11:01

2022-04-02T15:19

россия

белоруссия

вячеслав володин

госдума рф

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парламентское собрание союза беларуси и россии

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее, способствуют росту благосостояния их граждан и обеспечению суверенитета государств, сказал председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии."Стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси", - приводятся слова Володина на думском сайте.Также парламентарий отметил, что жизнь показала, как важно быть вместе, чувствовать плечо друг друга и укреплять единство в рамках Союзного государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/edinenie-1781425702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, в мире