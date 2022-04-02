https://ria.ru/20220402/partnerstvo-1781431044.html
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2022
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин
Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:01
2022-04-02T11:01
2022-04-02T15:19
россия
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Белоруссии на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают обе страны сильнее, способствуют росту благосостояния их граждан и обеспечению суверенитета государств, сказал председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии."Стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси", - приводятся слова Володина на думском сайте.Также парламентарий отметил, что жизнь показала, как важно быть вместе, чувствовать плечо друг друга и укреплять единство в рамках Союзного государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/edinenie-1781425702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, в мире
11:01 02.04.2022 (обновлено: 15:19 02.04.2022)
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин
Спикер ГД Володин заявил, что партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее