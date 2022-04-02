https://ria.ru/20220402/okna-1781484427.html

Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой

Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой - РИА Новости, 02.04.2022

Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой

Дома рядом с горевшей нефтебазой в целом не пострадали, повреждены восемь окон, власти их заменят, заявил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:40

2022-04-02T20:40

2022-04-02T20:40

удар всу по нефтебазе в белгороде

украина

россия

белгород

роснефть

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Дома рядом с горевшей нефтебазой в целом не пострадали, повреждены восемь окон, власти их заменят, заявил мэр города Антон Иванов.Мэр написал в своем Telegram-канале, что в субботу встретился с жителями домов по улице Константина Заслонова, которая находится рядом с горевшей нефтебазой.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.

https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html

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россия

белгород

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

удар всу по нефтебазе в белгороде, украина, россия, белгород, роснефть, следственный комитет россии (ск рф), происшествия