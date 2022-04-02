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Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой - РИА Новости, 02.04.2022
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Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой
Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой - РИА Новости, 02.04.2022
Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой
Дома рядом с горевшей нефтебазой в целом не пострадали, повреждены восемь окон, власти их заменят, заявил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:40
2022-04-02T20:40
удар всу по нефтебазе в белгороде
украина
россия
белгород
роснефть
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Дома рядом с горевшей нефтебазой в целом не пострадали, повреждены восемь окон, власти их заменят, заявил мэр города Антон Иванов.Мэр написал в своем Telegram-канале, что в субботу встретился с жителями домов по улице Константина Заслонова, которая находится рядом с горевшей нефтебазой.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.
https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html
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удар всу по нефтебазе в белгороде, украина, россия, белгород, роснефть, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
20:40 02.04.2022
 
Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах рядом с нефтебазой

Власти в Белгороде заменят окна, поврежденные в домах из-за удара ВСУ по нефтебазе

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Дома рядом с горевшей нефтебазой в целом не пострадали, повреждены восемь окон, власти их заменят, заявил мэр города Антон Иванов.
Мэр написал в своем Telegram-канале, что в субботу встретился с жителями домов по улице Константина Заслонова, которая находится рядом с горевшей нефтебазой.
"Убедился, что дома в результате пожара на нефтебазе в целом не пострадали. Повреждено восемь окон. Дал поручение заместителям в течение двух-трёх дней всё заменить", - рассказал Иванов.
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.
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