https://ria.ru/20220402/obstrel-1781472005.html

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:12

2022-04-02T18:12

2022-04-02T18:14

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

луганская народная республика

украина

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, луганская народная республика, украина, донбасс, россия