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Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным - РИА Новости, 02.04.2022
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Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным - РИА Новости, 02.04.2022
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным
Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:31
2022-04-02T14:37
общество
образование
санкции в отношении россии
россия
youtube
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер.Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев отметил, что это просьба была связана с трендом на импортозамещение."Существующий тренд на импортозамещение коснулся, вне всякого сомнения, и медиаплатформы. Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", - сказал Толмачев.Накануне Юго-Западный государственный университет на своем сайте разместил письмо, в котором Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK. Video и Rutubе.
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общество, образование, санкции в отношении россии, россия, youtube, признание днр и лнр в россии
14:31 02.04.2022 (обновлено: 14:37 02.04.2022)
 
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным

Минобрнауки: письмо вузам о переносе контента на Rutube имеет рекомендательный характер

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер.
"Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube", - говорится в сообщении.
Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев отметил, что это просьба была связана с трендом на импортозамещение.
"Существующий тренд на импортозамещение коснулся, вне всякого сомнения, и медиаплатформы. Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", - сказал Толмачев.
Накануне Юго-Западный государственный университет на своем сайте разместил письмо, в котором Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK. Video и Rutubе.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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