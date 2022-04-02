https://ria.ru/20220402/obrazovanie-1781452541.html
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным - РИА Новости, 02.04.2022
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным
Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:31
2022-04-02T14:31
2022-04-02T14:37
общество
образование
санкции в отношении россии
россия
youtube
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132679/85/1326798525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60aaeb81dcec9f5d139b7d36808368f6.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер.Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев отметил, что это просьба была связана с трендом на импортозамещение."Существующий тренд на импортозамещение коснулся, вне всякого сомнения, и медиаплатформы. Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", - сказал Толмачев.Накануне Юго-Западный государственный университет на своем сайте разместил письмо, в котором Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK. Video и Rutubе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/google-1781369181.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132679/85/1326798525_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b571276ca842582ff7200987478058e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование, санкции в отношении россии, россия, youtube, признание днр и лнр в россии
14:31 02.04.2022 (обновлено: 14:37 02.04.2022)
Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным
Минобрнауки: письмо вузам о переносе контента на Rutube имеет рекомендательный характер
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер.
"Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube", - говорится в сообщении.
Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев отметил, что это просьба была связана с трендом на импортозамещение.
"Существующий тренд на импортозамещение коснулся, вне всякого сомнения, и медиаплатформы. Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", - сказал Толмачев.
Накануне Юго-Западный государственный университет на своем сайте разместил письмо, в котором Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube
на сервисы VK. Video и Rutubе.