https://ria.ru/20220402/obrazovanie-1781452541.html

Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным

Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным - РИА Новости, 02.04.2022

Минобрнауки назвало письмо о переносе контента в Rutube рекомендательным

Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:31

2022-04-02T14:31

2022-04-02T14:37

общество

образование

санкции в отношении россии

россия

youtube

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что письмо в вузы о переносе контента с YouTube на Rutube имеет рекомендательный характер.Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев отметил, что это просьба была связана с трендом на импортозамещение."Существующий тренд на импортозамещение коснулся, вне всякого сомнения, и медиаплатформы. Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", - сказал Толмачев.Накануне Юго-Западный государственный университет на своем сайте разместил письмо, в котором Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK. Video и Rutubе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/google-1781369181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, образование, санкции в отношении россии, россия, youtube, признание днр и лнр в россии