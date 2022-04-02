https://ria.ru/20220402/moskva-1781485399.html

На востоке Москвы дерево упало на девочку

На востоке Москвы дерево упало на девочку - РИА Новости, 02.04.2022

На востоке Москвы дерево упало на девочку

Прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:52

2022-04-02T20:52

2022-04-02T20:52

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Во дворе жилого дома на улице Сторожевая упало дерево. Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.В результате прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва, россия