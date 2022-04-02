https://ria.ru/20220402/moskva-1781485399.html
На востоке Москвы дерево упало на девочку
На востоке Москвы дерево упало на девочку - РИА Новости, 02.04.2022
На востоке Москвы дерево упало на девочку
Прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:52
2022-04-02T20:52
2022-04-02T20:52
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Во дворе жилого дома на улице Сторожевая упало дерево. Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.В результате прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
На востоке Москвы дерево упало на девочку
Дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Прокуратура начала
проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Во дворе жилого дома на улице Сторожевая упало дерево. Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В результате прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.