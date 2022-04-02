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Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных - РИА Новости, 02.04.2022
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Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных
Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных - РИА Новости, 02.04.2022
Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении военнослужащих... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:41
2022-04-02T13:41
в мире
россия
республика крым
украина
татьяна москалькова
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРЫМ, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, удерживаемых на Украине."Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины", - сказала Москалькова в ходе рабочей поездки в Республику Крым, где она знакомится с условиями содержания украинских военных, сложивших оружие в ходе проведения РФ специальной военной операции.Российский уполномоченный по правам человека отметила, что для всех украинских военных организовано регулярное питание и гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе. Сами украинские военнослужащие в свою очередь рассказали омбудсмену об условиях, в которых сейчас находятся.Москалькова поблагодарила Минобороны РФ за работу, проводимую с пленными военнослужащими Украины. "Сегодня я очередной раз убедилась, что Минобороны России относится к пленным исключительно гуманно, что исторически заложено в традициях нашего воинства", - сказала она, подчеркнув, что "особенно чувствуется контраст с теми видео, которые размещает украинская сторона в социальных сетях и которые шокируют весь мир".Министерство обороны РФ предоставило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения украинских военных, добровольно сложивших оружие. Все они обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220402/plennye-1781442686.html
россия
республика крым
украина
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в мире, россия, республика крым, украина, татьяна москалькова, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:41 02.04.2022
 
Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных

Москалькова призвала Киев соблюдать гуманитарные нормы в отношении военнопленных

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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КРЫМ, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, удерживаемых на Украине.
"Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины", - сказала Москалькова в ходе рабочей поездки в Республику Крым, где она знакомится с условиями содержания украинских военных, сложивших оружие в ходе проведения РФ специальной военной операции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
12:55
Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных в Крыму
Российский уполномоченный по правам человека отметила, что для всех украинских военных организовано регулярное питание и гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе. Сами украинские военнослужащие в свою очередь рассказали омбудсмену об условиях, в которых сейчас находятся.
Москалькова поблагодарила Минобороны РФ за работу, проводимую с пленными военнослужащими Украины. "Сегодня я очередной раз убедилась, что Минобороны России относится к пленным исключительно гуманно, что исторически заложено в традициях нашего воинства", - сказала она, подчеркнув, что "особенно чувствуется контраст с теми видео, которые размещает украинская сторона в социальных сетях и которые шокируют весь мир".
Министерство обороны РФ предоставило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения украинских военных, добровольно сложивших оружие. Все они обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь.
 
В миреРоссияРеспублика КрымУкраинаТатьяна МоскальковаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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