https://ria.ru/20220402/moskalkova-1781447264.html

Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных

Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных - РИА Новости, 02.04.2022

Москалькова призвала Киев соблюдать нормы права в отношении пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении военнослужащих... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:41

2022-04-02T13:41

2022-04-02T13:41

в мире

россия

республика крым

украина

татьяна москалькова

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРЫМ, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, удерживаемых на Украине."Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины", - сказала Москалькова в ходе рабочей поездки в Республику Крым, где она знакомится с условиями содержания украинских военных, сложивших оружие в ходе проведения РФ специальной военной операции.Российский уполномоченный по правам человека отметила, что для всех украинских военных организовано регулярное питание и гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе. Сами украинские военнослужащие в свою очередь рассказали омбудсмену об условиях, в которых сейчас находятся.Москалькова поблагодарила Минобороны РФ за работу, проводимую с пленными военнослужащими Украины. "Сегодня я очередной раз убедилась, что Минобороны России относится к пленным исключительно гуманно, что исторически заложено в традициях нашего воинства", - сказала она, подчеркнув, что "особенно чувствуется контраст с теми видео, которые размещает украинская сторона в социальных сетях и которые шокируют весь мир".Министерство обороны РФ предоставило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения украинских военных, добровольно сложивших оружие. Все они обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220402/plennye-1781442686.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, республика крым, украина, татьяна москалькова, министерство обороны рф (минобороны рф)