11:06 02.04.2022 (обновлено: 11:19 02.04.2022)
Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС
Рогозин: предложения по завершению сотрудничества по МКС скоро озвучат руководству России
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, ЕС и Японией по Международной космической станции, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
"Считаю такое положение дел неприемлемым... восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - написал Рогозин.
Он подчеркнул, что санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.
"Цель санкций - убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны", - отметил Рогозин.
Ранее "Роскосмос" направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять с него незаконные санкции. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должны были решить, как взаимодействовать с партнерами по МКС.