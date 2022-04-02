https://ria.ru/20220402/mks-1781431675.html

Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС

Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС - РИА Новости, 02.04.2022

Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС

"Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, ЕС и Японией по Международной космической станции, РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:06

2022-04-02T11:06

2022-04-02T11:19

космос - риа наука

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роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, ЕС и Японией по Международной космической станции, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведёт анализ и доложит политическому руководству РФ. В субботу он опубликовал письма, полученные от глав НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства."Считаю такое положение дел неприемлемым... восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - написал Рогозин.Он подчеркнул, что санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.Ранее "Роскосмос" направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять с него незаконные санкции. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должны были решить, как взаимодействовать с партнерами по МКС.

https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781430451.html

https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, сша, япония, наса, евросоюз, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин