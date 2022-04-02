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Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС - РИА Новости, 02.04.2022
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Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС
Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС - РИА Новости, 02.04.2022
Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС
"Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, ЕС и Японией по Международной космической станции, РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:06
2022-04-02T11:19
космос - риа наука
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евросоюз
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, ЕС и Японией по Международной космической станции, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведёт анализ и доложит политическому руководству РФ. В субботу он опубликовал письма, полученные от глав НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства."Считаю такое положение дел неприемлемым... восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - написал Рогозин.Он подчеркнул, что санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.Ранее "Роскосмос" направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять с него незаконные санкции. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должны были решить, как взаимодействовать с партнерами по МКС.
https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html
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космос - риа наука, россия, сша, япония, наса, евросоюз, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
11:06 02.04.2022 (обновлено: 11:19 02.04.2022)
 
Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС

Рогозин: предложения по завершению сотрудничества по МКС скоро озвучат руководству России

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, ЕС и Японией по Международной космической станции, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведёт анализ и доложит политическому руководству РФ. В субботу он опубликовал письма, полученные от глав НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства.
"Считаю такое положение дел неприемлемым... восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - написал Рогозин.
Он подчеркнул, что санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.
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"Цель санкций - убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны", - отметил Рогозин.
Ранее "Роскосмос" направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять с него незаконные санкции. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должны были решить, как взаимодействовать с партнерами по МКС.
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Космос - РИА НаукаРоссияСШАЯпонияНАСАЕвросоюзРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий Рогозин
 
 
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