https://ria.ru/20220402/minoborony-1781478276.html

ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины

ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины - РИА Новости, 02.04.2022

ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины

Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:22

2022-04-02T19:22

2022-04-02T19:23

россия

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире