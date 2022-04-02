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ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины - РИА Новости, 02.04.2022
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ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины - РИА Новости, 02.04.2022
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины
Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:22
2022-04-02T19:23
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украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
19:22 02.04.2022 (обновлено: 19:23 02.04.2022)
 
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины

Минобороны: ВС России уничтожили за день 28 военных объектов Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал генерал.
Кроме того, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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