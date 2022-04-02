https://ria.ru/20220402/minoborony-1781478276.html
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины - РИА Новости, 02.04.2022
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины
Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:22
2022-04-02T19:22
2022-04-02T19:23
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
19:22 02.04.2022 (обновлено: 19:23 02.04.2022)
ВС России уничтожили за день почти 30 военных объектов Украины
Минобороны: ВС России уничтожили за день 28 военных объектов Украины
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России
поражены 28 военных объектов Украины
. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ
", - сказал генерал.
Кроме того, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.