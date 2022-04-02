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ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области - РИА Новости, 02.04.2022
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ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области
ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области - РИА Новости, 02.04.2022
ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области
Российские войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:20
2022-04-02T19:20
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", - сказал Конашенков.Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе.
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в мире, украина, россия
19:20 02.04.2022
 
ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области

ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области, уничтожены вертолеты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", - сказал Конашенков.
Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе.
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