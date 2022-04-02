ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области
ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области, уничтожены вертолеты
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", - сказал Конашенков.
Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе.
1 апреля, 08:00Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира