https://ria.ru/20220402/minoborony-1781478153.html

ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области

ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области - РИА Новости, 02.04.2022

ВС России вывели из строя аэродром в Полтавской области

Российские войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:20

2022-04-02T19:20

2022-04-02T19:20

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", - сказал Конашенков.Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия