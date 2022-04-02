https://ria.ru/20220402/melitopol-1781471089.html

В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину

В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину - РИА Новости, 02.04.2022

В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину

В Мелитополе, который контролируется российскими вооруженными силами с 26 февраля, казаки создали местный округ, а также сформировали дружину, которая будет... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:58

2022-04-02T17:58

2022-04-02T18:02

россия

вооруженные силы рф

мелитополь

владимир путин

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Мелитополе, который контролируется российскими вооруженными силами с 26 февраля, казаки создали местный округ, а также сформировали дружину, которая будет помогать силовикам обеспечивать порядок на улицах города, сообщил РИА Новости атаман сформированной дружины Игорь Лысенко."Был проведен казачий круг, на котором было принято решение о необходимости создания мелитопольской организации по охране общественного порядка. Это очень наболевшая проблема для нашего региона. Обсудили порядок создания этой организации и порядок ее работы. Мы будем помогать властям города, района с обеспечением общественного порядка, а также с обеспечением людей, оказавшихся в сложной ситуации, гуманитарной помощью", - рассказал Лысенко.Он отметил, что своей основной задачей казачество видит именно обеспечение порядка, причем в законодательном поле — в дальнейшем планируется, что члены дружины получат разрешение на ношение и использование спецсредств.Минобороны РФ в конце февраля сообщило, что Мелитополь находятся под полным контролем ВС РФ, 2 марта сообщалось о взятии под контроль города Херсон, их население обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781316412.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, мелитополь, владимир путин, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)