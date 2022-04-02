Рейтинг@Mail.ru
В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/melitopol-1781471089.html
В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину
В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину - РИА Новости, 02.04.2022
В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину
В Мелитополе, который контролируется российскими вооруженными силами с 26 февраля, казаки создали местный округ, а также сформировали дружину, которая будет... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:58
2022-04-02T18:02
россия
вооруженные силы рф
мелитополь
владимир путин
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443460_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_fc713fa02c6e07b24815f4b7968e6c7a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Мелитополе, который контролируется российскими вооруженными силами с 26 февраля, казаки создали местный округ, а также сформировали дружину, которая будет помогать силовикам обеспечивать порядок на улицах города, сообщил РИА Новости атаман сформированной дружины Игорь Лысенко."Был проведен казачий круг, на котором было принято решение о необходимости создания мелитопольской организации по охране общественного порядка. Это очень наболевшая проблема для нашего региона. Обсудили порядок создания этой организации и порядок ее работы. Мы будем помогать властям города, района с обеспечением общественного порядка, а также с обеспечением людей, оказавшихся в сложной ситуации, гуманитарной помощью", - рассказал Лысенко.Он отметил, что своей основной задачей казачество видит именно обеспечение порядка, причем в законодательном поле — в дальнейшем планируется, что члены дружины получат разрешение на ношение и использование спецсредств.Минобороны РФ в конце февраля сообщило, что Мелитополь находятся под полным контролем ВС РФ, 2 марта сообщалось о взятии под контроль города Херсон, их население обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781316412.html
россия
мелитополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443460_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd3079bd671a390cba7d4ecb2e6d8f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, мелитополь, владимир путин, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:58 02.04.2022 (обновлено: 18:02 02.04.2022)
 
В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину

В контролируемом ВС России Мелитополе сформировали казачью дружину для охраны порядка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Мелитополе, который контролируется российскими вооруженными силами с 26 февраля, казаки создали местный округ, а также сформировали дружину, которая будет помогать силовикам обеспечивать порядок на улицах города, сообщил РИА Новости атаман сформированной дружины Игорь Лысенко.
"Был проведен казачий круг, на котором было принято решение о необходимости создания мелитопольской организации по охране общественного порядка. Это очень наболевшая проблема для нашего региона. Обсудили порядок создания этой организации и порядок ее работы. Мы будем помогать властям города, района с обеспечением общественного порядка, а также с обеспечением людей, оказавшихся в сложной ситуации, гуманитарной помощью", - рассказал Лысенко.
Он отметил, что своей основной задачей казачество видит именно обеспечение порядка, причем в законодательном поле — в дальнейшем планируется, что члены дружины получат разрешение на ношение и использование спецсредств.
Минобороны РФ в конце февраля сообщило, что Мелитополь находятся под полным контролем ВС РФ, 2 марта сообщалось о взятии под контроль города Херсон, их население обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров пообещал решить проблему дефицита продовольствия в Мелитополе
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияВооруженные силы РФМелитопольВладимир ПутинВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала