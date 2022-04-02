https://ria.ru/20220402/mediki-1781451460.html

Российские медики-волонтеры прибыли в ЛНР для оказания помощи

Российские медики-волонтеры прибыли в ЛНР для оказания помощи - РИА Новости, 02.04.2022

Российские медики-волонтеры прибыли в ЛНР для оказания помощи

Медики-волонтеры прибыли в Луганскую народную республику для работы в республиканской клинической больнице и на территории ЛНР в целом, рассказали журналистам... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:20

2022-04-02T14:20

2022-04-02T14:20

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Медики-волонтеры прибыли в Луганскую народную республику для работы в республиканской клинической больнице и на территории ЛНР в целом, рассказали журналистам прибывшие накануне в Луганск заместитель главврача рязанской городской больницы скорой медицинской помощи Александр Копейкин и председатель комитета по охране здоровья ГД РФ Дмитрий Хубезов."Решение о приезде созрело практически сразу после того, как было объявлено о спецоперации. Другое дело, что наш гражданский долг, долг каждого врача, оказывать помощь людям, в какой бы точке земного шара это ни было бы необходимо", - сказал Копейкин, уточнив, что возможность приехать появилась только сейчас - ранее не было такого механизма."Приехав в больницу и поучаствовав в операции, я восхищен тем, как налажена работа в луганской республиканской клинической больнице: персонал средний, медсестры, врачи работают слаженно", - подчеркнул он.Врач также добавил, что региону в целом нужны многие врачебные специальности, но преимущественно - травматологи. "Здесь самые разнообразные патологии. Вот, проведя обход, мы видим пациентов и с аппендицитом, и с холециститами, и с панкреатитами. Сейчас мы видим пациентов, которые поступают с травмами, поэтому этот профиль в какой-то степени сейчас превалирует", - уточнил Копейкин.Он также отметил, что все врачи, приехавшие в ЛНР, вызвались добровольно.Копейкин также ответил на вопрос о том, не страшно ли ему было ехать в ЛНР."Я скажу, что у меня страха нет. Мы даже сегодня с коллегами в качестве медобследования провели такое тестирование на частоту пульса: сатурация 99, пульс 62 удара в минуту. Все нормально", - сказал он.Подробности поездки также раскрыл глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Прибыли четыре врача на две недели - три хирурга и травматолог. Помощь будем оказывать всем: гражданским, военным. Понятно, что у военных преобладает минно-взрывная травма", - рассказал Хубезов.Он добавил, что трое из его коллег вызвались поехать в Первомайск - село, находящее недалеко от линии фронта и регулярно обстреливавшееся (по данным представительства СЦКК в ЛНР, последний "прилет" был накануне вечером). Они будут оказывать помощь там, где она наиболее востребована. Он добавил, что врачи привезли с собой гуманитарную помощь: теплые носки для военных, чайники, микроволновки и лекарства."Все добровольцы, все берут отпуск за свой счет, все сюда приезжают. Режим работы - две недели, либо месяц. Большинство тех, которые приезжали, это две недели. Вот сейчас группа, которая будет заезжать в Донецк - там все на месяц. Специальности - хирурги, реаниматологи, травматологи", - рассказал глава думского комитета подробнее о режиме работы врачей.По его словам, все они находятся в "режиме постоянного ожидания": там, где нужна помощь, врачи сразу ее оказывают, живут они при этом в больницах.Хубезов добавил, что такая делегация врачей приезжает в Луганск не первый раз, и особенно отрадно, что некоторые его коллеги поехали в Первомайск.

https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780975127.html

https://ria.ru/20220328/volonter-1780480839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, луганская народная республика, луганск, первомайск, сцкк, россия, в мире