https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html

Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой

Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой - РИА Новости, 02.04.2022

Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой

День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:43

2022-04-02T08:43

2022-04-02T15:18

россия

белоруссия

общество

политика

валентина матвиенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, стать особым днем календаря, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.День единения народов России и Белоруссии - праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии."Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим", - написала законодатель в своем канале в Telegram.По ее словам, "сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться"."В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну - это мое мнение - день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20210402/edinenie-1603589642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, общество, политика, валентина матвиенко