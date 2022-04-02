https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html
Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой
Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой - РИА Новости, 02.04.2022
Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой
День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:43
2022-04-02T08:43
2022-04-02T15:18
россия
белоруссия
общество
политика
валентина матвиенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, стать особым днем календаря, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.День единения народов России и Белоруссии - праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии."Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим", - написала законодатель в своем канале в Telegram.По ее словам, "сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться"."В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну - это мое мнение - день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20210402/edinenie-1603589642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, общество, политика, валентина матвиенко
08:43 02.04.2022 (обновлено: 15:18 02.04.2022)
Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой
Спикер СФ Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, стать особым днем календаря, заявила
спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
День единения народов России
и Белоруссии
- праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии.
"Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим", - написала законодатель в своем канале в Telegram.
По мнению Матвиенко, это большой день. "И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это – важнейшие вехи истории", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, "сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться".
"В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну - это мое мнение - день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать", - заключила парламентарий.