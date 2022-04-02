08:00 02.04.2022 (обновлено: 08:13 02.04.2022)
"Теперь руки развязаны": зачистка Мариуполя близится к завершению
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Республиканские и российские войска продолжают теснить противника к берегу Азовского моря, отбивая квартал за кварталом. По одним улицам работает артиллерия, на других — ожесточенные стрелковые бои. Националисты прячутся в домах, а мирных жителей пытаются использовать в качестве разведчиков и корректировщиков. О том, что происходит на передовой, — в репортаже РИА Новости.
Дом с "немцами"
Полуразрушенный Дом культуры в самом центре города заняли военные ДНР. Стены посечены пулями и осколками, внутренний двор усыпан гильзами и заставлен сгоревшей украинской техникой. Тут же — чудом уцелевший полицейский внедорожник.
Небольшое полуподвальное помещение служит бойцам оружейным складом, столовой и спальней. Отсюда уходят на штурм, сюда приносят раненых перед тем, как отправить в госпиталь.
"Я играл в футбол, а соперник пытался отобрать мяч, но я не отдал, — шутит комбат с перебинтованной рукой. — Так сказал жене, чтобы лишний раз не волновалась".
Здоровой рукой делает пометки на карте. Приказы отдает по рации: на соседней улице его подразделение атакует трехэтажное здание, куда только что зашли двое "немцев". Так, по аналогии с солдатами вермахта, здесь называют "азовцев".
В этой части города линия фронта от спальных кварталов сдвинулась в частный сектор. Узкие улицы насквозь простреливаются из автоматов и РПГ, а в некоторых домах — все еще люди, что сильно замедляет продвижение.
© Фото : Виктор ЗванцевСгоревшая украинская техника
© Фото : Виктор Званцев
Сгоревшая украинская техника
"Сначала идут самые опытные бойцы, — объясняет командир штурмовой группы с позывным Шмель. — Выполняют наиболее сложную и опасную задачу. Остальных пускаем только после проверки здания на растяжки и мины. Затем по возможности стараемся эвакуировать мирных либо обеспечить их безопасность, а сами отправляемся дальше".
Накануне после долгого боя противника оттеснили вниз в сторону берега. Не обошлось без потерь — одного бойца ранило в спину.
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя
Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя
Агония зверя
В соседнем квартале тоже напряженно — широкий проспект простреливается снайпером.
"На днях "азовский" стрелок щелкнул гражданского, который просто переходил дорогу, — рассказывает Шмель. — Потом на углу подстрелил еще одного, но того парня мы вытащили и отнесли в госпиталь. Не знаю, выжил или нет".
По словам солдат, украинские снайперы постоянно бьют по мирным. Только на перекрестке возле драмтеатра лежат несколько тел.
"Я не понимаю, зачем это, — возмущается боец с позывным Аслан. — Что плохого они сделали, кому угрожали? Считаете себя крутыми — бейтесь с нами. Но лучше просто сложите оружие. Вообще, противник явно в агонии, а загнанный в угол зверь очень опасен".
Отступая, "азовцы" группами по двое-трое человек занимают дома. Вооружены "мухами", "калашниковыми", гранатами. Отстреливаются до последнего патрона. "В этом здании на днях мы ликвидировали троих, но по улице до сих пор продолжают долбить, — проводит "экскурсию" по своему участку военнослужащий с позывным Сэм. — Причем с обеих сторон. Перебежать практически нереально. Утром здесь убили нашего парня, еще одного ранили".
© Фото : Виктор ЗванцевСэм показывает улицу, где утром убили бойца ДНР
© Фото : Виктор Званцев
Сэм показывает улицу, где утром убили бойца ДНР
Пленные и убитые
Автоматные очереди стихают лишь с наступлением темноты, когда солдаты расходятся по опорным пунктам. На тумбочках в ближайшем к передовой доме — открытые банки консервов и стаканы с чаем. В комнате этажом выше — оружие, бронежилеты, каски. В коридоре — два трупа в гражданской одежде.
"Это украинские солдаты, пытались пересечь линию фронта, — говорит Шмель. — Когда одного остановили во время зачистки, второй открыл огонь из-за угла. Первый тоже попытался выхватить пистолет, но не успел. В карманах нашли военные билеты Нацгвардии".
Двадцатисемилетнему контрактнику автомобильной роты оперативного назначения Владиславу повезло. "Мы стояли под Мариуполем в селе Мелекино, — рассказывает пленный. — Об оперативной обстановке ничего не знали. Связь с непосредственным командованием потеряли еще в конце февраля и перешли под командование "Азова".
© Фото : Виктор ЗванцевСолдатский быт
© Фото : Виктор Званцев
Солдатский быт
Подразделение перебросили в Мариуполь, приказали занять оборону в местном институте. Продержались недолго. В городе никто не ориентировался — при отступлении возник хаос.
Контрактник принял, по его мнению, единственное разумное решение. Воевать, признается, не рвался, и хочет только одного — поскорее вернуться к родителям, жене и двоим детям в Кривой Рог. Ему предстоит проверка и, вероятно, обмен.
© Фото : Виктор ЗванцевПленный нацгвардеец Владислав
© Фото : Виктор Званцев
Пленный нацгвардеец Владислав
"Под дулом автомата"
"Азовцы", хотя кольцо сжимается, сдаваться не спешат — надеются на подкрепление. "Судя по нашим разведданным, их кормят сказками о скорой помощи, — отмечает комбат. — Якобы Мариуполь полностью окружен войсками НАТО. Также "боевой дух" повышают различными стимуляторами — на одной из лежек мы нашли какие-то порошки, возможно, "соли".
В оставшихся под контролем "азовцев" кварталах до сих пор много гражданских, которых используют не только как живой щит, но и в качестве корректировщиков. "Тактика простая, — поясняет боец с позывным Рыба. — Берут в заложники целую семью, а потом приказывают кому-то из них пойти и разведать наши позиции. Откажешься — расстреляем детей".
Тех, кто покрепче, заставляют переносить боекомплект, подставляя под удары артиллерии. Впрочем, не все выполняют приказы под дулом автомата. Местные говорят, что в городе есть так называемые сочувствующие, которые охотно делятся с противником информацией о передвижении республиканских войск.
По оценкам военнослужащих ДНР, зачистить осталось около 25 процентов города. На заводе "Азовсталь", где закрепились националисты, в эти дни рвутся тяжелые снаряды. Руки у артиллеристов наконец-то развязаны - мирных на заводе нет.
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя
Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя