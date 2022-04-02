Рейтинг@Mail.ru
Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/lnr-1781462654.html
Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться
Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться - РИА Новости, 02.04.2022
Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться
Украинские войска расстреливали мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из города Рубежное Луганской народной республики в Россию, рассказал бывший младший... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:30
2022-04-02T16:30
в мире
луганская народная республика
рубежное
россия
киев
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989502_0:168:3244:1993_1920x0_80_0_0_06e604a23837bfdf296ce0aea2153a5f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска расстреливали мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из города Рубежное Луганской народной республики в Россию, рассказал бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.По его словам, известны случаи, когда люди пытались покинуть Рубежное и приехать в Россию, а их расстреливали украинские подразделения."Моего товарища хорошего теща - она была расстреляна украинскими войсками. Колонна была расстреляна украинскими войсками, дабы не выпускать людей на территорию Российской Федерации", - сказал Нурыга.На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города расположены Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781458269.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/rubezhnoe-1781428411.html
луганская народная республика
рубежное
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16c629c8a4d6fcc060c18504460b5595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, рубежное, россия, киев, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:30 02.04.2022
 
Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться

Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться из Рубежного

© РИА Новости / Сергей АверинЖители покидают Мариуполь на машине с надписью "Семья"
Жители покидают Мариуполь на машине с надписью Семья - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Жители покидают Мариуполь на машине с надписью "Семья"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска расстреливали мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из города Рубежное Луганской народной республики в Россию, рассказал бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.
По его словам, известны случаи, когда люди пытались покинуть Рубежное и приехать в Россию, а их расстреливали украинские подразделения.
Бойцы батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
15:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата
"Моего товарища хорошего теща - она была расстреляна украинскими войсками. Колонна была расстреляна украинскими войсками, дабы не выпускать людей на территорию Российской Федерации", - сказал Нурыга.
На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города расположены Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
10:34В мире
Жители Рубежного в ЛНР остались без газа после обстрела ВСУ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеРоссияКиевВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала