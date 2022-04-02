https://ria.ru/20220402/lnr-1781462654.html

Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться

Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться - РИА Новости, 02.04.2022

Экс-боец "Айдара": украинские войска убивали пытавшихся эвакуироваться

Украинские войска расстреливали мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из города Рубежное Луганской народной республики в Россию, рассказал бывший младший... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:30

2022-04-02T16:30

2022-04-02T16:30

в мире

луганская народная республика

рубежное

россия

киев

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска расстреливали мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из города Рубежное Луганской народной республики в Россию, рассказал бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.По его словам, известны случаи, когда люди пытались покинуть Рубежное и приехать в Россию, а их расстреливали украинские подразделения."Моего товарища хорошего теща - она была расстреляна украинскими войсками. Колонна была расстреляна украинскими войсками, дабы не выпускать людей на территорию Российской Федерации", - сказал Нурыга.На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города расположены Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781458269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/rubezhnoe-1781428411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, рубежное, россия, киев, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр