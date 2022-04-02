https://ria.ru/20220402/krym-1781457274.html

Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными

Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными - РИА Новости, 02.04.2022

Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки на Крымский полуостров назвала идеальными условия содержания украинских военных,... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:32

2022-04-02T15:32

2022-04-02T15:33

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки на Крымский полуостров назвала идеальными условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам.Она отметила, что условия их содержания соответствуют правилам, установленным Женевской конвенцией. "Испокон века люди договорились, что отношение к пленным не должно предусматривать ни унижений, ни насилия. И традиции российских вооруженных сил это строго соблюдают. Когда мы смотрим кадры отношения к нашим военнопленным, то, конечно, хотелось бы, чтобы их видели на Украине, в России. Я очень желала бы, чтобы наше мирное население <...> cопереживало судьбе наших военнослужащих", - добавила Москалькова.Омбудсмен надеется, что на Украине к российским солдатам будет зеркальное отношение. "Но, когда мы читаем сегодня учебники для 1-го класса и пособие для детских садов, мы понимаем, почему в людях появилась эта ненависть и понимание, что зло может оказаться безнаказанным. Потому что с детства людям внушается, что люди, которые называются "москали", им можно причинить вред. Мы сейчас смотрим законы, которые принимаются на Украине, они еще больше разжигают ненависть и ожесточение. И люди боятся выражать свою позицию и волю", - отметила Москалькова.Минобороны выделяет для размещения пленных свой жилой фонд и предоставляет медицинскую помощь, если она необходима. В том числе они проходят лечение и в госпитале на Крымском полуострове. Представитель госпиталя сообщил журналистам, что летальных случаев не допущено ни одного, сейчас в госпитале тяжелых больных нет - пленные проходят восстановительное лечение. Некоторым ранее были проведены сложные хирургические операции.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781428060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, украина, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии