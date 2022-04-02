https://ria.ru/20220402/krym-1781457274.html
Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными
Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными - РИА Новости, 02.04.2022
Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки на Крымский полуостров назвала идеальными условия содержания украинских военных,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:32
2022-04-02T15:32
2022-04-02T15:33
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки на Крымский полуостров назвала идеальными условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам.Она отметила, что условия их содержания соответствуют правилам, установленным Женевской конвенцией. "Испокон века люди договорились, что отношение к пленным не должно предусматривать ни унижений, ни насилия. И традиции российских вооруженных сил это строго соблюдают. Когда мы смотрим кадры отношения к нашим военнопленным, то, конечно, хотелось бы, чтобы их видели на Украине, в России. Я очень желала бы, чтобы наше мирное население <...> cопереживало судьбе наших военнослужащих", - добавила Москалькова.Омбудсмен надеется, что на Украине к российским солдатам будет зеркальное отношение. "Но, когда мы читаем сегодня учебники для 1-го класса и пособие для детских садов, мы понимаем, почему в людях появилась эта ненависть и понимание, что зло может оказаться безнаказанным. Потому что с детства людям внушается, что люди, которые называются "москали", им можно причинить вред. Мы сейчас смотрим законы, которые принимаются на Украине, они еще больше разжигают ненависть и ожесточение. И люди боятся выражать свою позицию и волю", - отметила Москалькова.Минобороны выделяет для размещения пленных свой жилой фонд и предоставляет медицинскую помощь, если она необходима. В том числе они проходят лечение и в госпитале на Крымском полуострове. Представитель госпиталя сообщил журналистам, что летальных случаев не допущено ни одного, сейчас в госпитале тяжелых больных нет - пленные проходят восстановительное лечение. Некоторым ранее были проведены сложные хирургические операции.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781428060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:32 02.04.2022 (обновлено: 15:33 02.04.2022)
Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными
Москалькова в ходе поездки в Крым назвала идеальными условия содержания украинских пленных
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки на Крымский полуостров назвала идеальными условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам.
"У меня была возможность без корреспондентов и военнослужащих, офицеров поговорить один на один и убедиться в том, что отношение к ним (украинским военнопленным - ред.), я бы сказала, идеальное. Ну, так они по крайней мере назвали, человечное. Каждый из них имел возможность передать (информацию) семье о своей судьбе", - сказала Москалькова журналистам.
Она отметила, что условия их содержания соответствуют правилам, установленным Женевской конвенцией. "Испокон века люди договорились, что отношение к пленным не должно предусматривать ни унижений, ни насилия. И традиции российских вооруженных сил это строго соблюдают. Когда мы смотрим кадры отношения к нашим военнопленным, то, конечно, хотелось бы, чтобы их видели на Украине
, в России
. Я очень желала бы, чтобы наше мирное население <...> cопереживало судьбе наших военнослужащих", - добавила Москалькова.
Омбудсмен надеется, что на Украине к российским солдатам будет зеркальное отношение. "Но, когда мы читаем сегодня учебники для 1-го класса и пособие для детских садов, мы понимаем, почему в людях появилась эта ненависть и понимание, что зло может оказаться безнаказанным. Потому что с детства людям внушается, что люди, которые называются "москали", им можно причинить вред. Мы сейчас смотрим законы, которые принимаются на Украине, они еще больше разжигают ненависть и ожесточение. И люди боятся выражать свою позицию и волю", - отметила Москалькова.
Минобороны выделяет для размещения пленных свой жилой фонд и предоставляет медицинскую помощь, если она необходима. В том числе они проходят лечение и в госпитале на Крымском полуострове. Представитель госпиталя сообщил журналистам, что летальных случаев не допущено ни одного, сейчас в госпитале тяжелых больных нет - пленные проходят восстановительное лечение. Некоторым ранее были проведены сложные хирургические операции.