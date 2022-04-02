https://ria.ru/20220402/kreml-1781436647.html

Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2022

Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью белорусскому телевидению об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:50

2022-04-02T11:50

2022-04-02T13:58

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью белорусскому телевидению об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что лидеры РФ и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.Он отметил, что оба президента "понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой". "Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - продолжил Песков.Однако, по его словам, для президентов всегда главным является продолжение их дружеского диалога. "Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, (иногда говорят – ред.) очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781290446.html

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Мадина Моргоева

политика, белоруссия, россия, украина, союзное государство