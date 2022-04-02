11:50 02.04.2022 (обновлено: 13:58 02.04.2022)
Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал отношения Путина и Лукашенко как уникальные
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью белорусскому телевидению об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что лидеры РФ и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.
"Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные", - сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого был показан в субботу.
Он отметил, что оба президента "понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой". "Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - продолжил Песков.
Однако, по его словам, для президентов всегда главным является продолжение их дружеского диалога. "Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, (иногда говорят – ред.) очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран", - сказал Песков.