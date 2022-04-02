Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220402/kreml-1781436647.html
Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко
Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2022
Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью белорусскому телевидению об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:50
2022-04-02T13:58
союзное государство
политика
белоруссия
россия
украина
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414335_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_86b883b10990e2e8d89d164c6fb9e089.jpg
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью белорусскому телевидению об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что лидеры РФ и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.Он отметил, что оба президента "понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой". "Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - продолжил Песков.Однако, по его словам, для президентов всегда главным является продолжение их дружеского диалога. "Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, (иногда говорят – ред.) очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781290446.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414335_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_77fb9f0a10be6b1ecdb3b008b80b7d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белоруссия, россия, украина, союзное государство
11:50 02.04.2022 (обновлено: 13:58 02.04.2022)
 
Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал отношения Путина и Лукашенко как уникальные

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью белорусскому телевидению об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что лидеры РФ и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.

"Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные", - сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого был показан в субботу.

Он отметил, что оба президента "понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой". "Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - продолжил Песков.
Однако, по его словам, для президентов всегда главным является продолжение их дружеского диалога. "Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, (иногда говорят – ред.) очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 14:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине
 
Союзное государствоПолитикаБелоруссияРоссияУкраинаСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала