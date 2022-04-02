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В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России - РИА Новости, 02.04.2022
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В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России
В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России - РИА Новости, 02.04.2022
В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России
Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на российские РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T06:35
2022-04-02T10:12
зигфрид руссвурм
экономика
украина
москва
россия
санкции в отношении россии
германия
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на российские энергоресурсы.По его мнению, отказ от газа из России может поставить отрасль в безвыходное положение.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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зигфрид руссвурм, экономика, украина, москва, россия, санкции в отношении россии, германия, в мире
06:35 02.04.2022 (обновлено: 10:12 02.04.2022)
 
В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России

Глава промышленников ФРГ Руссвурм предрек крах отрасли в случае эмбарго на российский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на российские энергоресурсы.
По его мнению, отказ от газа из России может поставить отрасль в безвыходное положение.

"Мы говорим (при таком сценарии. — Прим. ред.) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса", — сказал Руссвурм.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Зигфрид РуссвурмЭкономикаУкраинаМоскваРоссияСанкции в отношении РоссииГерманияВ мире
 
 
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