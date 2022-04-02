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В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России

В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России - РИА Новости, 02.04.2022

В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России

Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на российские РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T06:35

2022-04-02T06:35

2022-04-02T10:12

зигфрид руссвурм

экономика

украина

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россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на российские энергоресурсы.По его мнению, отказ от газа из России может поставить отрасль в безвыходное положение.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

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зигфрид руссвурм, экономика, украина, москва, россия, санкции в отношении россии, германия, в мире