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США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.04.2022
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США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин
США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.04.2022
США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин
США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:24
2022-04-02T09:35
космос - риа наука
россия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Санкции никто не отменяет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он зачитал ответ главы НАСА Билла Нельсона, в котором говорится, что НАСА продолжит взаимодействие с федеральными ведомствами США, чтобы обеспечить бесперебойного работу, в том числе и российских партнёров по МКС.По словам Рогозина, это лишь "в каком-то смысле изъятие из санкций".Он отметил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведет анализ и доложит политическом руководству РФ."Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны", - сказал Рогозин.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и Канадскому космическому агентствам. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами по МКС.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, безопасность
09:24 02.04.2022 (обновлено: 09:35 02.04.2022)
 
США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин

Рогозин: США не собираются отменять санкции против России в космической отрасли

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Санкции никто не отменяет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Он зачитал ответ главы НАСА Билла Нельсона, в котором говорится, что НАСА продолжит взаимодействие с федеральными ведомствами США, чтобы обеспечить бесперебойного работу, в том числе и российских партнёров по МКС.
По словам Рогозина, это лишь "в каком-то смысле изъятие из санкций".
Он отметил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведет анализ и доложит политическом руководству РФ.
"Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны", - сказал Рогозин.
Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и Канадскому космическому агентствам. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами по МКС.
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Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииБезопасность
 
 
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