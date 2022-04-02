https://ria.ru/20220402/kosmos-1781418708.html

США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин

США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.04.2022

США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин

США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:24

2022-04-02T09:24

2022-04-02T09:35

космос - риа наука

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

безопасность

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Санкции никто не отменяет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он зачитал ответ главы НАСА Билла Нельсона, в котором говорится, что НАСА продолжит взаимодействие с федеральными ведомствами США, чтобы обеспечить бесперебойного работу, в том числе и российских партнёров по МКС.По словам Рогозина, это лишь "в каком-то смысле изъятие из санкций".Он отметил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведет анализ и доложит политическом руководству РФ."Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны", - сказал Рогозин.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и Канадскому космическому агентствам. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами по МКС.

https://ria.ru/20220330/soyuz-1780807460.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, безопасность