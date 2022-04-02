https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781480483.html
В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек
В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек - РИА Новости, 02.04.2022
В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек
В Москве из-за улучшения эпидобстановки выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек, продолжают работать с COVID-19 11 больниц на более чем 3 тысячи коек,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:50
2022-04-02T19:50
2022-04-02T20:04
москва
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428382_139:0:3780:2048_1920x0_80_0_0_4ac8cb1732d811d01f5b58f42e37efb1.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве из-за улучшения эпидобстановки выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек, продолжают работать с COVID-19 11 больниц на более чем 3 тысячи коек, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем – это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц", - сказала Ракова журналистам.По ее словам, в городе останется порядка 3 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19."После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка 3 тысяч коек в 11 стационарах. Это больницы имени С.И. Спасокукоцкого и Е.О. Мухина, больницы №51 и 52, инфекционные больницы №1 и 2, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", детские больницы №6 и имени З.А. Башляевой, российская детская клиническая больница имени Н.И. Пирогова", - подчеркнула заммэра.Родеры с небольшими коечными мощностями продолжат работу на территории комплекса в Коммунарке и инфекционной больницы №2, рассказала вице-мэр."Если ситуация того потребует, то в столице может быть вновь развернуто более 22 тысяч коек для приема ковидных больных. Кроме того, мы вернули к плановой помощи еще два амбулаторных КТ-центра – таким образом в городе продолжают работу оставшиеся два", – добавила она.Четыре резервных госпиталя, которые будут законсервированы, находятся в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", в павильоне №75 на ВДНХ. Госпитали были созданы в качестве полноценных инфекционных центров по принципам "цифрового госпиталя" с полным набором диагностического оборудования, включая компьютерные томографы, собственные лаборатории, реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ.По словам вице-мэра, в ближайшее время к плановому приему возвращается роддом больницы №15 имени О.М. Филатова, принимавший в течение всей пандемии беременных и рожениц с COVID-19. За время работы здесь получили лечение почти 6 тысяч женщин, родились более 1,8 тысячи детей. В дальнейшем медицинская помощь беременным и роженицам с COVID-19 будет оказываться в родильном доме инфекционной клинической больницы №2. Стационар кратковременного пребывания для беременных с COVID-19 продолжит работу в ГКБ №52."На сегодняшний день свободно более 95% коечного фонда обсервационных центров", - резюмировала Ракова.Эпидемиологическая обстановка в Москве значительно улучшилась, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html
https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428382_599:0:3330:2048_1920x0_80_0_0_705da03373f57f60a7923a5c52c5678d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
19:50 02.04.2022 (обновлено: 20:04 02.04.2022)
В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек
В Москве из-за улучшения эпидобстановки выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве из-за улучшения эпидобстановки выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек, продолжают работать с COVID-19 11 больниц на более чем 3 тысячи коек, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем – это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц", - сказала Ракова журналистам.
По ее словам, в городе останется порядка 3 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19.
"После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка 3 тысяч коек в 11 стационарах. Это больницы имени С.И. Спасокукоцкого и Е.О. Мухина, больницы №51 и 52, инфекционные больницы №1 и 2, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
, Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское
", детские больницы №6 и имени З.А. Башляевой, российская детская клиническая больница имени Н.И. Пирогова", - подчеркнула заммэра.
Родеры с небольшими коечными мощностями продолжат работу на территории комплекса в Коммунарке
и инфекционной больницы №2, рассказала вице-мэр.
"Если ситуация того потребует, то в столице может быть вновь развернуто более 22 тысяч коек для приема ковидных больных. Кроме того, мы вернули к плановой помощи еще два амбулаторных КТ-центра – таким образом в городе продолжают работу оставшиеся два", – добавила она.
Четыре резервных госпиталя, которые будут законсервированы, находятся в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники
", автомобильном торговом центре "Москва", в павильоне №75 на ВДНХ. Госпитали были созданы в качестве полноценных инфекционных центров по принципам "цифрового госпиталя" с полным набором диагностического оборудования, включая компьютерные томографы, собственные лаборатории, реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ.
По словам вице-мэра, в ближайшее время к плановому приему возвращается роддом больницы №15 имени О.М. Филатова, принимавший в течение всей пандемии беременных и рожениц с COVID-19. За время работы здесь получили лечение почти 6 тысяч женщин, родились более 1,8 тысячи детей. В дальнейшем медицинская помощь беременным и роженицам с COVID-19 будет оказываться в родильном доме инфекционной клинической больницы №2. Стационар кратковременного пребывания для беременных с COVID-19 продолжит работу в ГКБ №52.
"На сегодняшний день свободно более 95% коечного фонда обсервационных центров", - резюмировала Ракова.
Эпидемиологическая обстановка в Москве значительно улучшилась, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.