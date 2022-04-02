https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781480483.html

В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек

В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек - РИА Новости, 02.04.2022

В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек

В Москве из-за улучшения эпидобстановки выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек, продолжают работать с COVID-19 11 больниц на более чем 3 тысячи коек,... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:50

2022-04-02T19:50

2022-04-02T20:04

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве из-за улучшения эпидобстановки выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек, продолжают работать с COVID-19 11 больниц на более чем 3 тысячи коек, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем – это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц", - сказала Ракова журналистам.По ее словам, в городе останется порядка 3 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19."После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка 3 тысяч коек в 11 стационарах. Это больницы имени С.И. Спасокукоцкого и Е.О. Мухина, больницы №51 и 52, инфекционные больницы №1 и 2, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", детские больницы №6 и имени З.А. Башляевой, российская детская клиническая больница имени Н.И. Пирогова", - подчеркнула заммэра.Родеры с небольшими коечными мощностями продолжат работу на территории комплекса в Коммунарке и инфекционной больницы №2, рассказала вице-мэр."Если ситуация того потребует, то в столице может быть вновь развернуто более 22 тысяч коек для приема ковидных больных. Кроме того, мы вернули к плановой помощи еще два амбулаторных КТ-центра – таким образом в городе продолжают работу оставшиеся два", – добавила она.Четыре резервных госпиталя, которые будут законсервированы, находятся в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", в павильоне №75 на ВДНХ. Госпитали были созданы в качестве полноценных инфекционных центров по принципам "цифрового госпиталя" с полным набором диагностического оборудования, включая компьютерные томографы, собственные лаборатории, реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ.По словам вице-мэра, в ближайшее время к плановому приему возвращается роддом больницы №15 имени О.М. Филатова, принимавший в течение всей пандемии беременных и рожениц с COVID-19. За время работы здесь получили лечение почти 6 тысяч женщин, родились более 1,8 тысячи детей. В дальнейшем медицинская помощь беременным и роженицам с COVID-19 будет оказываться в родильном доме инфекционной клинической больницы №2. Стационар кратковременного пребывания для беременных с COVID-19 продолжит работу в ГКБ №52."На сегодняшний день свободно более 95% коечного фонда обсервационных центров", - резюмировала Ракова.Эпидемиологическая обстановка в Москве значительно улучшилась, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html

https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии