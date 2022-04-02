https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781431856.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 02.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Число выявленных зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 575, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:09
2022-04-02T11:09
2022-04-02T11:09
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 575, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число выявленных новых зараженных в регионе составляло 559 человек.
https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781431340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 575 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли