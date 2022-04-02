https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781431556.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек - РИА Новости, 02.04.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек

За сутки в России выздоровели 44 547 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:04

2022-04-02T11:04

2022-04-02T11:04

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 44 547 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 44 547 человек, или на 3,2% меньше по сравнению с 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781235221.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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