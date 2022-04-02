https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781431556.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек - РИА Новости, 02.04.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек
За сутки в России выздоровели 44 547 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:04
2022-04-02T11:04
2022-04-02T11:04
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 44 547 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 44 547 человек, или на 3,2% меньше по сравнению с 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781235221.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 44 547 человек
В России за сутки выздоровели 44 547 человек после лечения от COVID-19