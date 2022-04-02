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Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/kolonna-1781491199.html
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК - РИА Новости, 03.04.2022
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК
Колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста, заявил РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-02T22:11
2022-04-03T00:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
бердянск
украина
ситуация в днр и лнр
международный комитет красного креста (мккк)
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Первого апреля 2022 года гуманитарная колонна в составе 10 автобусов в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста выехала из Запорожья в город Мариуполь со значительным отставанием от запланированного графика. На маршруте движения сотрудники Международного Комитета Красного Креста осуществляли непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались", — сказал он на брифинге.По этой причине транспорт не смог прибыть в Мариуполь, к вечеру 1 апреля машины добрались только до промежуточного пункта — Бердянска.На следующий день колонна из 15 автобусов не доехала даже до этой цели."Обращаем внимание Международного Комитета Красного Креста на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев", — подчеркнул генерал.Мизинцев добавил, что бойцы нацбатальонов также срывали работу гуманитарной миссии."Единственным оправданием (опозданию. — Прим. ред.) для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода "режим тишины" в полном объеме не соблюдали", — сказал он.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220402/iskander-1781481898.html
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в мире, мариуполь, бердянск, украина, ситуация в днр и лнр, международный комитет красного креста (мккк), россия
22:11 02.04.2022 (обновлено: 00:02 03.04.2022)
 
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК

Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за действий МККК

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Первого апреля 2022 года гуманитарная колонна в составе 10 автобусов в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста выехала из Запорожья в город Мариуполь со значительным отставанием от запланированного графика. На маршруте движения сотрудники Международного Комитета Красного Креста осуществляли непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались", — сказал он на брифинге.
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По этой причине транспорт не смог прибыть в Мариуполь, к вечеру 1 апреля машины добрались только до промежуточного пункта — Бердянска.
На следующий день колонна из 15 автобусов не доехала даже до этой цели.
"Обращаем внимание Международного Комитета Красного Креста на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев", — подчеркнул генерал.
Мизинцев добавил, что бойцы нацбатальонов также срывали работу гуманитарной миссии.
"Единственным оправданием (опозданию. — Прим. ред.) для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода "режим тишины" в полном объеме не соблюдали", — сказал он.
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При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
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