В США и Канаде забеспокоились из-за российских ракет

14:15 02.04.2022 (обновлено: 15:21 02.04.2022)
СМИ: североамериканские системы ПРО не смогут заметить российские ракеты
Toronto Star: североамериканские системы ПРО не заметят российские ракеты
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, пишет Toronto Star.
"Эти радары (Северная система предупреждения. — Прим. ред.) не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет", — приводит издание слова заместителя директора Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймса Фергюссона.
Как отмечает Toronto Star, цена обновления может составить более 20 миллиардов долларов США. Также в статье подчеркивается бессилие нынешних систем не только перед российскими разработками, но и китайским вооружением.
При этом канадские власти считают нападение со стороны Арктики маловероятным, однако хотят подготовиться к любому сценарию.
22 марта, 20:03На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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