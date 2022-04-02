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СМИ: североамериканские системы ПРО не смогут заметить российские ракеты - РИА Новости, 02.04.2022
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В США и Канаде забеспокоились из-за российских ракет
СМИ: североамериканские системы ПРО не смогут заметить российские ракеты - РИА Новости, 02.04.2022
В США и Канаде забеспокоились из-за российских ракет
Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, пишет Toronto Star. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:15
2022-04-02T15:21
россия
арктика
сша
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, пишет Toronto Star."Эти радары (Северная система предупреждения. — Прим. ред.) не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет", — приводит издание слова заместителя директора Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймса Фергюссона.Как отмечает Toronto Star, цена обновления может составить более 20 миллиардов долларов США. Также в статье подчеркивается бессилие нынешних систем не только перед российскими разработками, но и китайским вооружением.При этом канадские власти считают нападение со стороны Арктики маловероятным, однако хотят подготовиться к любому сценарию.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html
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россия, арктика, сша, владимир путин, в мире
14:15 02.04.2022 (обновлено: 15:21 02.04.2022)
 
СМИ: североамериканские системы ПРО не смогут заметить российские ракеты

Toronto Star: североамериканские системы ПРО не заметят российские ракеты

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, пишет Toronto Star.
"Эти радары (Северная система предупреждения. — Прим. ред.) не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет", — приводит издание слова заместителя директора Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймса Фергюссона.
Как отмечает Toronto Star, цена обновления может составить более 20 миллиардов долларов США. Также в статье подчеркивается бессилие нынешних систем не только перед российскими разработками, но и китайским вооружением.
При этом канадские власти считают нападение со стороны Арктики маловероятным, однако хотят подготовиться к любому сценарию.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 20:03
На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
23 марта, 06:04
В Китае высоко оценили первое применение Россией комплекса "Кинжал"
 
РоссияАрктикаСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
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