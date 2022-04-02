https://ria.ru/20220402/kanada-1781450713.html

В США и Канаде забеспокоились из-за российских ракет

СМИ: североамериканские системы ПРО не смогут заметить российские ракеты - РИА Новости, 02.04.2022

В США и Канаде забеспокоились из-за российских ракет

Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, пишет Toronto Star. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:15

2022-04-02T14:15

2022-04-02T15:21

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арктика

сша

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в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, пишет Toronto Star."Эти радары (Северная система предупреждения. — Прим. ред.) не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет", — приводит издание слова заместителя директора Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймса Фергюссона.Как отмечает Toronto Star, цена обновления может составить более 20 миллиардов долларов США. Также в статье подчеркивается бессилие нынешних систем не только перед российскими разработками, но и китайским вооружением.При этом канадские власти считают нападение со стороны Арктики маловероятным, однако хотят подготовиться к любому сценарию.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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арктика

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, арктика, сша, владимир путин, в мире