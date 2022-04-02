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Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/kadyrov-1781405951.html
Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР
Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об участии своих близких родственников в боевых столкновениях в Мариуполе в ДНР. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:03
2022-04-02T02:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
днр
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об участии своих близких родственников в боевых столкновениях в Мариуполе в ДНР.Глава региона подчеркнул, что члены его семьи находятся в первых рядах во время боевых столкновений, а также участвуют в захвате важных стратегических точек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, днр, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
02:03 02.04.2022 (обновлено: 02:07 02.04.2022)
 
Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР

Глава Чечни Кадыров: мои близкие родственники участвуют в боях на территории Мариуполя

© REUTERS / Chingis KondarovГлава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Мариуполе
Глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Chingis Kondarov
Глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об участии своих близких родственников в боевых столкновениях в Мариуполе в ДНР.
"Совместно с представителями российских силовых структур активно участвуют в подавлении очагов сопротивления бандеровских отморозков на территории Мариуполя мои близкие родственники — представители рода Кадыровых", — написал глава региона.
Глава региона подчеркнул, что члены его семьи находятся в первых рядах во время боевых столкновений, а также участвуют в захвате важных стратегических точек.
"В Чеченской Республике каждый житель всем сердцем переживает за наших воинов", — добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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