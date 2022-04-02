https://ria.ru/20220402/kadyrov-1781405951.html

Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР

Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022

Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об участии своих близких родственников в боевых столкновениях в Мариуполе в ДНР. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:03

2022-04-02T02:03

2022-04-02T02:07

обострение ситуации в днр и лнр

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чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об участии своих близких родственников в боевых столкновениях в Мариуполе в ДНР.Глава региона подчеркнул, что члены его семьи находятся в первых рядах во время боевых столкновений, а также участвуют в захвате важных стратегических точек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/tochka-u-1781155178.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, днр, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров