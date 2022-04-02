02:03 02.04.2022 (обновлено: 02:07 02.04.2022)
Кадыров рассказал о близких родственниках, участвующих в боях в ДНР
Глава Чечни Кадыров: мои близкие родственники участвуют в боях на территории Мариуполя
© REUTERS / Chingis KondarovГлава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Мариуполе
Глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об участии своих близких родственников в боевых столкновениях в Мариуполе в ДНР.
"Совместно с представителями российских силовых структур активно участвуют в подавлении очагов сопротивления бандеровских отморозков на территории Мариуполя мои близкие родственники — представители рода Кадыровых", — написал глава региона.
Глава региона подчеркнул, что члены его семьи находятся в первых рядах во время боевых столкновений, а также участвуют в захвате важных стратегических точек.
"В Чеченской Республике каждый житель всем сердцем переживает за наших воинов", — добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.