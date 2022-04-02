19:06 02.04.2022 (обновлено: 19:33 02.04.2022)
Крым восстановит оптоволоконную линию связи с Украиной, сообщил источник
Крым восстановит оптоволоконный кабель для передачи интернет-сигнала с югом Украины
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Крым и южные регионы Украины снова соединят оптоволоконным кабелем для передачи интернет-сигнала, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.
"Оптоволоконный кабель между Крымом и южными регионами Украины будут восстанавливать. Это позволит подключить освобожденные территории Херсонской и Запорожской области к российским провайдерам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оптоволоконный кабель между Крымом и Херсонской областью был поврежден украинскими националистами после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда в рекордные сроки удалось проложить альтернативную первую оптоволоконную линию связи по дну Керченского пролива из Краснодарского края. Позже была проложена и вторая ветка кабеля.
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Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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