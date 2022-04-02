https://ria.ru/20220402/kabel-1781477011.html

Крым восстановит оптоволоконную линию связи с Украиной, сообщил источник

Крым восстановит оптоволоконную линию связи с Украиной, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2022

Крым восстановит оптоволоконную линию связи с Украиной, сообщил источник

Крым и южные регионы Украины снова соединят оптоволоконным кабелем для передачи интернет-сигнала, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:06

2022-04-02T19:06

2022-04-02T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Крым и южные регионы Украины снова соединят оптоволоконным кабелем для передачи интернет-сигнала, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.По его словам, оптоволоконный кабель между Крымом и Херсонской областью был поврежден украинскими националистами после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда в рекордные сроки удалось проложить альтернативную первую оптоволоконную линию связи по дну Керченского пролива из Краснодарского края. Позже была проложена и вторая ветка кабеля.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр, херсонская область , запорожская область