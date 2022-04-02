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Минобороны показало кадры уничтожения штаба обороны ВСУ ударом "Искандера" - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/iskander-1781481898.html
Минобороны показало кадры уничтожения штаба обороны ВСУ ударом "Искандера"
Минобороны показало кадры уничтожения штаба обороны ВСУ ударом "Искандера" - РИА Новости, 02.04.2022
Минобороны показало кадры уничтожения штаба обороны ВСУ ударом "Искандера"
Министерство обороны показало кадры высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в Харькове. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:11
2022-04-02T20:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
россия
искандер
полтавская область
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в Харькове.На видеозапись попал непосредственно момент попадания снаряда по цели.В результате удара, как сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, были уничтожены свыше сотни националистов и наемников из западных стран.Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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украина
россия
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Кадры удара "Искандером" по штабу обороны в Харькове
Удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, где уничтожено более 100 украинских националистов и наемников из западных стран
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353
60
украина, игорь конашенков, россия, искандер, полтавская область
20:11 02.04.2022 (обновлено: 20:21 02.04.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения штаба обороны ВСУ ударом "Искандера"

Минобороны показало видео уничтожения штаба обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в Харькове.
На видеозапись попал непосредственно момент попадания снаряда по цели.
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В результате удара, как сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, были уничтожены свыше сотни националистов и наемников из западных стран.
Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаИгорь КонашенковРоссияИскандерПолтавская область
 
 
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