https://ria.ru/20220402/gumpomosch-1781491587.html

Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.04.2022

Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, на Украину доставлено свыше 7 489 тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:17

2022-04-02T22:17

2022-04-02T22:17

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, на Украину доставлено свыше 7 489 тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 489,3 тонны гуманитарных грузов", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что на Украине уже проведены 733 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки - девять в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина