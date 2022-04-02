Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, на Украину доставлено свыше 7 489 тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 489,3 тонны гуманитарных грузов", - сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что на Украине уже проведены 733 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки - девять в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
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