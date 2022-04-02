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Эксперт: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле - РИА Новости, 02.04.2022
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Эксперт: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле
Эксперт: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле - РИА Новости, 02.04.2022
Эксперт: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле
Прокладки и тампоны привычных европейских брендов в России могут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая, которые будут дешевле уже представленной... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:33
2022-04-02T11:10
общество
россия
китай
япония
федеральная служба государственной статистики (росстат)
procter&gamble
санкции
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прокладки и тампоны привычных европейских брендов в России могут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая, которые будут дешевле уже представленной продукции, сообщила РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова."Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", — сообщила Акимова. Она также уточнила, что в России есть и отечественные производители, а также ряд зарубежных, которые изготавливают свою продукцию на территории Российской Федерации.По словам эксперта, наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию. Однако всплеск ажиотажного спроса еще больше разогнал цену и продолжает ее поднимать. К тому же на рынке появились спекулянты, которые скупают продукцию оптом и пытаются перепродать втридорога. Из-за того, что закупка идет такими большими объемами, очень часто можно увидеть пустые полки, считает Акимова.Так, по данным Росстата, стоимость гигиенических прокладок выросла за неделю с 19 по 25 марта на 6,21% (на неделе с 12 по 18 марта рост составлял 4,99%). После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter &amp; Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах.Акимова также отмечает, что чисто психологически люди стремятся запастись тем привычным товаром, отсутствие которого они уже заметили: если в одном магазине привычного не оказалось, то в другом потребитель возьмет товар с запасом. Но пустой полка не останется в любом случае — не следует поддаваться панике, заключила эксперт.
https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html
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общество, россия, китай, япония, федеральная служба государственной статистики (росстат), procter&gamble, санкции
08:33 02.04.2022 (обновлено: 11:10 02.04.2022)
 
Эксперт: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле

Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в супермаркете в Москве
Женщина в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прокладки и тампоны привычных европейских брендов в России могут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая, которые будут дешевле уже представленной продукции, сообщила РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.
"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", — сообщила Акимова. Она также уточнила, что в России есть и отечественные производители, а также ряд зарубежных, которые изготавливают свою продукцию на территории Российской Федерации.
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По словам эксперта, наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию. Однако всплеск ажиотажного спроса еще больше разогнал цену и продолжает ее поднимать. К тому же на рынке появились спекулянты, которые скупают продукцию оптом и пытаются перепродать втридорога. Из-за того, что закупка идет такими большими объемами, очень часто можно увидеть пустые полки, считает Акимова.
Так, по данным Росстата, стоимость гигиенических прокладок выросла за неделю с 19 по 25 марта на 6,21% (на неделе с 12 по 18 марта рост составлял 4,99%). После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter & Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах.
Акимова также отмечает, что чисто психологически люди стремятся запастись тем привычным товаром, отсутствие которого они уже заметили: если в одном магазине привычного не оказалось, то в другом потребитель возьмет товар с запасом. Но пустой полка не останется в любом случае — не следует поддаваться панике, заключила эксперт.
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ОбществоРоссияКитайЯпонияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Procter&GambleСанкции
 
 
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