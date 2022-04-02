https://ria.ru/20220402/germaniya-1781494629.html

Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии

Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии - РИА Новости, 02.04.2022

Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии

Дочь погибшей россиянки Екатерины Болговой (Бауман) находится сейчас на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен, сообщил... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:48

2022-04-02T22:48

2022-04-02T22:48

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дочь погибшей россиянки Екатерины Болговой (Бауман) находится сейчас на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен, сообщил секретарь-референт генконсульства РФ в Гамбурге Александр Пантелеев.Ранее мать Екатерины Светлана сообщила о гибели исчезнувшей из дома в начале февраля дочери. Местная полиция заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер об аресте супруга.Болгова, которая после замужества взяла фамилию мужа, жила с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из… дома" в городе Бремерхафен и с тех пор не выходила на связь, сообщала ее мать Светлана. Считая, что Екатерина не могла оставить дочь 5,5 лет на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, она в феврале обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках Екатерины. В начале марта женщина была найдена убитой.

https://ria.ru/20220115/ranenie-1767957159.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, германия, в мире