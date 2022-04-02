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Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии
Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии - РИА Новости, 02.04.2022
Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии
Дочь погибшей россиянки Екатерины Болговой (Бауман) находится сейчас на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен, сообщил... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:48
2022-04-02T22:48
2022-04-02T22:48
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дочь погибшей россиянки Екатерины Болговой (Бауман) находится сейчас на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен, сообщил секретарь-референт генконсульства РФ в Гамбурге Александр Пантелеев.Ранее мать Екатерины Светлана сообщила о гибели исчезнувшей из дома в начале февраля дочери. Местная полиция заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер об аресте супруга.Болгова, которая после замужества взяла фамилию мужа, жила с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из… дома" в городе Бремерхафен и с тех пор не выходила на связь, сообщала ее мать Светлана. Считая, что Екатерина не могла оставить дочь 5,5 лет на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, она в феврале обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках Екатерины. В начале марта женщина была найдена убитой.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, германия, в мире
Дочь погибшей россиянки сейчас находится на попечении властей Германии
Дочь погибшей россиянки Болговой сейчас находится на попечении властей Германии
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дочь погибшей россиянки Екатерины Болговой (Бауман) находится сейчас на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен, сообщил секретарь-референт генконсульства РФ в Гамбурге Александр Пантелеев.
"Дочь Екатерины (...), имеющая российское и немецкое гражданство, находится в настоящее время на попечении ведомства по делам семьи, молодежи, и женщин города Бремерхафен, который ввиду действующего законодательства о защите персональных данных отказывается предоставлять какую-либо информацию о девочке без согласия родителей, то есть отца ребенка. Рекомендовали (бабушке ребенка - ред.) Светлане Владимировне Болговой пользоваться услугами частного адвоката, без участия которого невозможно оформить опеку над ребенком", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Ранее мать Екатерины Светлана сообщила о гибели исчезнувшей из дома в начале февраля дочери. Местная полиция заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер об аресте супруга.
Болгова, которая после замужества взяла фамилию мужа, жила с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из… дома" в городе Бремерхафен и с тех пор не выходила на связь, сообщала ее мать Светлана. Считая, что Екатерина не могла оставить дочь 5,5 лет на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, она в феврале обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках Екатерины. В начале марта женщина была найдена убитой.