В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США
GT: военная операция на Украине станет похоронами гегемонии США и концом эпохи доллара
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН.
"Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок", — говорится в публикации.
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"Блок с "умершим мозгом" в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?" — задался вопросом Шэн И.
Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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