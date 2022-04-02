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В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США - РИА Новости, 02.04.2022
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В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США
В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США - РИА Новости, 02.04.2022
В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США
Военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, пишет китайская газета Global... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:09
2022-04-02T03:09
в мире
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китай
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, пишет китайская газета Global Times.Автор статьи считает, что Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН.В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности."Блок с "умершим мозгом" в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?" — задался вопросом Шэн И.Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/mozg-1780886830.html
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в мире, россия, сша, москва, нато, оон, украина, китай
03:09 02.04.2022
 
В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США

GT: военная операция на Украине станет похоронами гегемонии США и концом эпохи доллара

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН.

"Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок", — говорится в публикации.

В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности.
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Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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