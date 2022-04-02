https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html

В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США

В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США - РИА Новости, 02.04.2022

В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США

Военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, пишет китайская газета Global... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T03:09

2022-04-02T03:09

2022-04-02T03:09

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украина

китай

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, пишет китайская газета Global Times.Автор статьи считает, что Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН.В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности."Блок с "умершим мозгом" в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?" — задался вопросом Шэн И.Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/mozg-1780886830.html

https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

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сша

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