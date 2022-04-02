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Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе - РИА Новости, 02.04.2022
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Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе
Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе - РИА Новости, 02.04.2022
Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе
Власти европейских стран увлеклись "идеей борьбы с Россией" и не рассчитали стратегические последствия своих действий, считает бывший сотрудник MI6 и британский РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:32
2022-04-02T19:32
в мире
экономика
великобритания
евросоюз
европа
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти европейских стран увлеклись "идеей борьбы с Россией" и не рассчитали стратегические последствия своих действий, считает бывший сотрудник MI6 и британский дипломат Аластер Крук. Своим мнением он поделился с телеканалом RT."В текущей ситуации Европа не может найти еще каких-либо поставщиков, чтобы заменить российский газ. Это просто очевидно", — сказал он.Крук раскритиковал громкие заявления ряда политиков о намерении Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, а также признался, что его удивили появившиеся обещания "сделать это в течение года".Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, также о прекращении работы в России объявили некоторые бренды.В Кремле назвали эти действия экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Сейчас Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, а правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html
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в мире, экономика, великобритания, евросоюз, европа, россия
19:32 02.04.2022
 
Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе

Британский дипломат Крук сообщил о невозможности заменить российский газ в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти европейских стран увлеклись "идеей борьбы с Россией" и не рассчитали стратегические последствия своих действий, считает бывший сотрудник MI6 и британский дипломат Аластер Крук. Своим мнением он поделился с телеканалом RT.
"В текущей ситуации Европа не может найти еще каких-либо поставщиков, чтобы заменить российский газ. Это просто очевидно", — сказал он.
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Крук раскритиковал громкие заявления ряда политиков о намерении Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, а также признался, что его удивили появившиеся обещания "сделать это в течение года".
"Каким образом? На такой случай имеется план? Это не шутка? Как вы намерены это сделать? Такие вещи не изменить в одночасье", — констатировал он.
Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, также о прекращении работы в России объявили некоторые бренды.
В Кремле назвали эти действия экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Сейчас Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, а правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив.
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