https://ria.ru/20220402/gaz-1781479355.html

Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе

Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе - РИА Новости, 02.04.2022

Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе

Власти европейских стран увлеклись "идеей борьбы с Россией" и не рассчитали стратегические последствия своих действий, считает бывший сотрудник MI6 и британский РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:32

2022-04-02T19:32

2022-04-02T19:32

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти европейских стран увлеклись "идеей борьбы с Россией" и не рассчитали стратегические последствия своих действий, считает бывший сотрудник MI6 и британский дипломат Аластер Крук. Своим мнением он поделился с телеканалом RT."В текущей ситуации Европа не может найти еще каких-либо поставщиков, чтобы заменить российский газ. Это просто очевидно", — сказал он.Крук раскритиковал громкие заявления ряда политиков о намерении Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, а также признался, что его удивили появившиеся обещания "сделать это в течение года".Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, также о прекращении работы в России объявили некоторые бренды.В Кремле назвали эти действия экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Сейчас Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, а правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, экономика, великобритания, евросоюз, европа, россия