19:08 02.04.2022 (обновлено: 07:04 03.04.2022)
Литва полностью отказалась от поставок газа из России
Президент Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Литва полностью отказалась от поставок российского газа, заявил президент страны Гитанас Науседа.
Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
В марте Путин объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.
Такое решение глава государства принял после заморозки западными странами части резервов Центробанка в рамках санкций, введенных против Москвы.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.