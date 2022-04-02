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Литва полностью отказалась от поставок газа из России - РИА Новости, 03.04.2022
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Литва полностью отказалась от поставок газа из России
Литва полностью отказалась от поставок газа из России - РИА Новости, 03.04.2022
Литва полностью отказалась от поставок газа из России
Литва полностью отказалась от поставок российского газа, заявил президент страны Гитанас Науседа. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-02T19:08
2022-04-03T07:04
литва
европа
еврокомиссия
в мире
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Литва полностью отказалась от поставок российского газа, заявил президент страны Гитанас Науседа."С этого месяца — больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!" — написал он в Twitter.Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).В марте Путин объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.Такое решение глава государства принял после заморозки западными странами части резервов Центробанка в рамках санкций, введенных против Москвы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781406215.html
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литва, европа, еврокомиссия, в мире, россия
19:08 02.04.2022 (обновлено: 07:04 03.04.2022)
 
Литва полностью отказалась от поставок газа из России

Президент Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Литва полностью отказалась от поставок российского газа, заявил президент страны Гитанас Науседа.
"С этого месяца — больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!" — написал он в Twitter.
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В марте Путин объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.
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В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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