https://ria.ru/20220402/gaz-1781448435.html
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 02.04.2022
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:54
2022-04-02T13:54
2022-04-02T13:54
цены на нефть
владимир путин
россия
австрия
польша
евросоюз
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_1504981072dca8c6c1ee75020ed68ccf.jpg
ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях.Польша покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт заканчивается в конце 2022 года. Власти страны приняли решение его не продлевать."Одновременно обращаюсь к канцлеру Германии, к канцлеру Австрии, чтобы также не поддавались шантажу", - добавил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://ria.ru/20220402/gaz-1781437179.html
россия
австрия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1740_1920x0_80_0_0_3c1242f905cb7bd1168950bf0dfcebf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, польша, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях
Премьер Польши Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях