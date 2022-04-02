https://ria.ru/20220402/gaz-1781448435.html

Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях

Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 02.04.2022

Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:54

2022-04-02T13:54

2022-04-02T13:54

цены на нефть

владимир путин

россия

австрия

польша

евросоюз

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях.Польша покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт заканчивается в конце 2022 года. Власти страны приняли решение его не продлевать."Одновременно обращаюсь к канцлеру Германии, к канцлеру Австрии, чтобы также не поддавались шантажу", - добавил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

https://ria.ru/20220402/gaz-1781437179.html

россия

австрия

польша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, польша, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии