Рейтинг@Mail.ru
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/gaz-1781448435.html
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 02.04.2022
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:54
2022-04-02T13:54
цены на нефть
владимир путин
россия
австрия
польша
евросоюз
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_1504981072dca8c6c1ee75020ed68ccf.jpg
ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях.Польша покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт заканчивается в конце 2022 года. Власти страны приняли решение его не продлевать."Одновременно обращаюсь к канцлеру Германии, к канцлеру Австрии, чтобы также не поддавались шантажу", - добавил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://ria.ru/20220402/gaz-1781437179.html
россия
австрия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1740_1920x0_80_0_0_3c1242f905cb7bd1168950bf0dfcebf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, польша, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:54 02.04.2022
 
Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях

Премьер Польши Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях.
Польша покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт заканчивается в конце 2022 года. Власти страны приняли решение его не продлевать.
"Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся на этот шантаж", - заявил Моравецкий журналистам, отвечая на вопрос о переводе расчетов за газ на рубли.
"Одновременно обращаюсь к канцлеру Германии, к канцлеру Австрии, чтобы также не поддавались шантажу", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
11:54
В Германии объяснили, почему отказ от бойкота газа из России был правильным
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияАвстрияПольшаЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала