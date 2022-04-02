https://ria.ru/20220402/gaz-1781437179.html

В Германии объяснили, почему отказ от бойкота газа из России был правильным

В Германии объяснили, почему отказ от бойкота газа из России был правильным - РИА Новости, 02.04.2022

В Германии объяснили, почему отказ от бойкота газа из России был правильным

Отказ от бойкота российского газа был правильным, ситуация была чревата расколом в немецком бизнесе и обществе, заявил министр экономики, вице-канцлер Германии... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:54

2022-04-02T11:54

2022-04-02T12:29

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Отказ от бойкота российского газа был правильным, ситуация была чревата расколом в немецком бизнесе и обществе, заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек."Теперь мы можем видеть масштабы этого. Какие отрасли закрыты, какие секторы больше не могут снабжаться...? Это не игра, а очень серьезный сценарий с возможными глубокими расколами в бизнесе и обществе. Вот почему, на мой взгляд, было правильным не инициировать резкое прекращение поставок", - сказал министр в интервью Rheinische Post.Он отметил, что Германия постепенно сокращает импорт российских энергоносителей, и в этом процессе "мы продвигаемся быстрее, чем думали четыре недели назад"."В настоящее время обеспечение газом по-прежнему гарантировано... Заявления (президента России Владимира - ред.) Путина противоречивы. Поэтому это хорошо, что режим раннего предупреждения по газу был введен. Это помогает обеспечению. Никто не может желать обострения", - сказал Хабек.Он добавил, что "мы готовы ко всему", так как сейчас необходимо "продумывать даже самые маловероятные сценарии".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В среду Хабек заявлял об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781397476.html

https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии