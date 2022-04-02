https://ria.ru/20220402/gaz-1781424695.html
Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс
Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс - РИА Новости, 02.04.2022
Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс
Газопровод "Ямал — Европа" перешла на работу в режиме реверса: топливо идет из Германии в Польшу, сообщила немецкая компания Gascade. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:09
2022-04-02T10:09
2022-04-02T14:31
экономика
россия
балтийское море
черное море
газпром
турецкий поток
северный поток
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Газопровод "Ямал — Европа" перешла на работу в режиме реверса: топливо идет из Германии в Польшу, сообщила немецкая компания Gascade.По ее данным, заявки на прокачку газа через станцию "Мальнов" на границе двух стран на вход (аверс) и выход (реверс) с вечера пятницы были почти равны. Это означает, что несколькими часами ранее начался виртуальный реверс, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши. Однако затем, с 08:00 мск, начался реверс, и газ стал прокачиваться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тысяч кубометров газа."Газпром" бронировал мощности "Ямала — Европы" на полные газовые сутки 1 апреля (с 07:00 мск пятницы до 07:00 мск субботы), а затем дозаказал мощности на ночь. Помимо этого, российская компания забронировала мощности магистрали на газовые сутки 2 апреля (с 07:00 мск субботы до 07:00 мск воскресенья).Поставки по этому газопроводу возобновились 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, прокачка по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе — по данным синоптиков в регионе в последние дни марта – начале апреля ожидается похолодание.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, балтийское море, черное море, газпром, турецкий поток, северный поток, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:09 02.04.2022 (обновлено: 14:31 02.04.2022)
Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс
Gascade: газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Газопровод "Ямал — Европа" перешла на работу в режиме реверса: топливо идет из Германии в Польшу, сообщила немецкая компания Gascade.
По ее данным, заявки на прокачку газа через станцию "Мальнов" на границе двух стран на вход (аверс) и выход (реверс) с вечера пятницы были почти равны. Это означает, что несколькими часами ранее начался виртуальный реверс, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши. Однако затем, с 08:00 мск, начался реверс, и газ стал прокачиваться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тысяч кубометров газа.
"Газпром
" бронировал мощности "Ямала — Европы" на полные газовые сутки 1 апреля (с 07:00 мск пятницы до 07:00 мск субботы), а затем дозаказал мощности на ночь. Помимо этого, российская компания забронировала мощности магистрали на газовые сутки 2 апреля (с 07:00 мск субботы до 07:00 мск воскресенья).
Поставки по этому газопроводу возобновились 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, прокачка по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России
на Украине
, а также с прогнозами погоды в Европе
— по данным синоптиков в регионе в последние дни марта – начале апреля ожидается похолодание.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку
" (напрямую в Германию через Балтийское море
), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку
" (через Черное море
).