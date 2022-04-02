09:27 02.04.2022 (обновлено: 09:42 02.04.2022)
Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа
Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газоснабжения
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Жители части районов города Рубежное в Луганской народной республике, на окраинах которого идут бои, сообщили РИА Новости, что из-за обстрелов остались без газоснабжения.
Ранее город из-за боевых действий остался без электро- и водоснабжения.
"Света нет, воды нет. Очень напряженная (обстановка – ред.), а сегодня пропал и газ. Связи нет никакой", - рассказала жительница города.
Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив газоснабжение остановлено из-за повреждения газопровода после артобстрела со стороны украинских военных.
На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.