https://ria.ru/20220402/gaz-1781419099.html

Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа

Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа - РИА Новости, 02.04.2022

Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа

Жители части районов города Рубежное в Луганской народной республике, на окраинах которого идут бои, сообщили РИА Новости, что из-за обстрелов остались без... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:27

2022-04-02T09:27

2022-04-02T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Жители части районов города Рубежное в Луганской народной республике, на окраинах которого идут бои, сообщили РИА Новости, что из-за обстрелов остались без газоснабжения.Ранее город из-за боевых действий остался без электро- и водоснабжения.Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив газоснабжение остановлено из-за повреждения газопровода после артобстрела со стороны украинских военных.На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/pomosch-1781408259.html

https://ria.ru/20220402/plennye-1781410979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии