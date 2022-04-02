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Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/gaz-1781419099.html
Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа
Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа - РИА Новости, 02.04.2022
Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа
Жители части районов города Рубежное в Луганской народной республике, на окраинах которого идут бои, сообщили РИА Новости, что из-за обстрелов остались без... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:27
2022-04-02T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Жители части районов города Рубежное в Луганской народной республике, на окраинах которого идут бои, сообщили РИА Новости, что из-за обстрелов остались без газоснабжения.Ранее город из-за боевых действий остался без электро- и водоснабжения.Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив газоснабжение остановлено из-за повреждения газопровода после артобстрела со стороны украинских военных.На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/pomosch-1781408259.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
09:27 02.04.2022 (обновлено: 09:42 02.04.2022)
 
Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газа

Жители Рубежного в Донбассе из-за обстрелов остались без газоснабжения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Жители части районов города Рубежное в Луганской народной республике, на окраинах которого идут бои, сообщили РИА Новости, что из-за обстрелов остались без газоснабжения.
Ранее город из-за боевых действий остался без электро- и водоснабжения.
"Света нет, воды нет. Очень напряженная (обстановка – ред.), а сегодня пропал и газ. Связи нет никакой", - рассказала жительница города.
Как сообщил РИА Новости глава Рубежного Сергей Хортив газоснабжение остановлено из-за повреждения газопровода после артобстрела со стороны украинских военных.
На окраинах Рубежного в настоящее время идут бои. К юго-востоку от города находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под контролем Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявляли, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
03:21
США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автобус с украинскими военнопленными - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
07:03
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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