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В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности - РИА Новости, 02.04.2022
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В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности
В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности - РИА Новости, 02.04.2022
В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности
Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев ведёт переговоры с Китаем о гарантиях безопасности. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T23:02
2022-04-02T23:02
в мире
россия
мид кнр
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев ведёт переговоры с Китаем о гарантиях безопасности.Ранее в субботу директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС, заявил, что Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины."С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины", - приводит Telegram-канал издания "Страна.ua" слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами.Ранее Арахамия сообщил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781326435.html
https://ria.ru/20220401/bezopasnost-1781286934.html
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в мире, россия, мид кнр, украина
23:02 02.04.2022
 
В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности

Арахамия заявил, что Киев ведет переговоры с Пекином о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев ведёт переговоры с Китаем о гарантиях безопасности.
Ранее в субботу директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС, заявил, что Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 16:11
Зеленский обсудил с Макроном переговоры с Россией и гарантии безопасности
"С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины", - приводит Telegram-канал издания "Страна.ua" слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами.
Ранее Арахамия сообщил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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