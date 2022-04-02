https://ria.ru/20220402/garantii-1781495146.html

В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности

В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности - РИА Новости, 02.04.2022

В Киеве заявили, что ведут переговоры с Китаем о гарантиях безопасности

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев ведёт переговоры с Китаем о гарантиях безопасности. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:02

2022-04-02T23:02

2022-04-02T23:02

в мире

россия

мид кнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774976516_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_49e045375dd5008a1a8e405072a54200.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев ведёт переговоры с Китаем о гарантиях безопасности.Ранее в субботу директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС, заявил, что Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины."С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины", - приводит Telegram-канал издания "Страна.ua" слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами.Ранее Арахамия сообщил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781326435.html

https://ria.ru/20220401/bezopasnost-1781286934.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, мид кнр, украина