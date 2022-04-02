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Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 02.04.2022
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Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 02.04.2022
Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины, заявил на брифинге в субботу директор Департамента Европы... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T06:03
2022-04-02T06:03
в мире
владимир путин
давид арахамия
россия
совет безопасности оон
ван лутун
китай
украина
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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины, заявил на брифинге в субботу директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Он также отметил, что гарантии безопасности и вопрос о гарантах безопасности Украины в мирном договоре с РФ на обсуждались в ходе прошедшего саммита Китай-ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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китай
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в мире, владимир путин, давид арахамия, россия, совет безопасности оон, ван лутун, китай, украина, донбасс, пекин
06:03 02.04.2022
 
Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Представитель МИД Китая Лутун: страна не получала запрос Киева по гарантиям безопасности

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины, заявил на брифинге в субботу директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.
Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

"Мне нужно будет уточнить, что именно украинская сторона сказала о гарантиях безопасности, но мне неизвестно, что мы получали какой-нибудь запрос", — заявил Ван Лутун.

Он также отметил, что гарантии безопасности и вопрос о гарантах безопасности Украины в мирном договоре с РФ на обсуждались в ходе прошедшего саммита Китай-ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Департамента Европы МИД Китая Ван Лутун на брифинге в Министерстве иностранных дел КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
05:43
МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией
 
В миреВладимир ПутинДавид АрахамияРоссияСовет Безопасности ООНВан ЛутунКитайУкраинаДонбассПекин
 
 
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