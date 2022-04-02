https://ria.ru/20220402/garant-1781410321.html

Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 02.04.2022

Китай не получал запросов от Киева по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины, заявил на брифинге в субботу директор Департамента Европы... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T06:03

2022-04-02T06:03

2022-04-02T06:03

в мире

владимир путин

давид арахамия

россия

совет безопасности оон

ван лутун

китай

украина

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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Китай не получал запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины, заявил на брифинге в субботу директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Он также отметил, что гарантии безопасности и вопрос о гарантах безопасности Украины в мирном договоре с РФ на обсуждались в ходе прошедшего саммита Китай-ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781410064.html

россия

китай

украина

донбасс

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, давид арахамия, россия, совет безопасности оон, ван лутун, китай, украина, донбасс, пекин